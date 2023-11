Kvara prima scivolava sull’erba, oggi soffre, sbuffa ed è egoista (Gazzetta)

L’attaccante del Napoli ci mette l’orgoglio, s’inventa dribbling che stendono diversi rivali ma sbatte sempre sull’ultimo ostacolo o sul suo egoismo

Il pareggio di ieri in Champions contro l’Union Berlino ha lasciato tutti insoddisfatti, a partire dagli stessi calciatori del Napoli che a fine gara hanno ammesso le proprie colpe sul gol preso su ripartenza dei tedeschi.

Il Napoli stavolta non ha battuto una squadra più debole. Ha pareggiato 1-1 con l’Unione Berlin che ha potuto festeggiare dopo dodici sconfitte consecutive. Non segnavano da cinque gare e stasera hanno segnato il gol dell’1-1 approfittando di un regalo del Napoli che si è fatto beccare in contropiede su calcio d’angolo per noi (soprattutto perché gli attaccanti dell’Union, Fofana e Becker, solo in campo aperto avrebbero potuto farci male). In chiave Champions non cambia niente. Gli ottavi sono dietro l’angolo. Non c’è da drammatizzare, però spazio per una riflessione c’è. O comunque ce lo prendiamo. Anche se leggerete soprattutto della maledizione del Maradona. Tema che non ci affascina.

Intanto diciamo che il Napoli ha giocato anche bene, soprattutto nella fase centrale del primo tempo. Con intensità, idee, si trovava a memoria, cambiava gioco, accelerava. Ha segnato due gol (uno è stato annullato) e ha colpito il palo con Natan. È stata una mezz’ora davvero gradevole e non è che si possa sminuire ogni prestazione ricordando la pochezza degli avversari. Non si può giocare sempre contro Real Madrid e Barcellona.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla della prova offerta contro l’Union Berlino da Kvara

“Il georgiano dà la scossa, ci mette l’orgoglio, s’inventa dribbling che stendono diversi rivali ma sbatte sempre sull’ultimo ostacolo o sul suo egoismo che lo spinge al tiro invece che all’assist. Il vecchio Kvara scivolava sull’erba che era una bellezza, questo stringe i denti e sbuffa.

Nel lunghissimo recupero l’Union potrebbe essere beffata ancora da Kvaratskhelia ma, per una volta, potrebbe anche riuscirgli il colpaccio: la scivolata di Natan salva il pareggio sulla botta di Aaronson, ma non salva del tutto il Napoli. Ricomincia il tormentone?”.

