Juan Jesus: «Con Mazzarri ho un buon rapporto, ha la stessa grinta dei tempi dell’Inter»

A Prime Video: «Il Napoli non deve avere paura del Real Madrid, ma rispetto sì. Spero che Kvara sia in forma».

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato a Prime Video prima del match contro il Real Madrid di Champions:

«Non è una novità per me fare il terzino sinistro. Con Mazzarri ho un buon rapporto, lo conosco dai tempi dell’Inter. Io mi metto a disposizione della squadra, specie in una partita come questa, bellissima, in cui bisognerà divertirsi per fare bene».

Com’è cambiato Mazzarri?

«E’ uguale, caratterialmente ha la stessa grinta. Ci ha dato immediatamente una mano, siamo tranquilli e adesso conta vincere e lavorare. Il Napoli non deve avere paura del Real Madrid, ma rispetto sì. Siamo undici contro undici. Loro sono il Real Madrid e hanno una grande storia, noi dobbiamo farci valere e giocare alla pari».

Chi non vedi l’ora di incontrare in campo?

Juan Jesus: «Kvaratskhelia! Spero stia bene».

LE PAROLE DI COSTACURTA PRIMA DEL MATCH:

«A Bergamo penso che Mazzarri abbia esordito in maniera molto buona. Credo che possa stare tranquillo, ci sono tutte le condizione per assistere una bella partita, non ci sarà quella tentazione che spesso blocca le italiane al Bernabeu».

«Saranno contenti i difensori del Real, nel secondo tempo dovranno rincorrere Osimhen dopo aver rincorso nel primo tempo Simeone».

«Palare adesso è prematuro. Bisogna solo aspettare, perché i risultati sono fondamentali in questi tipi di rapporto».

LE DICHIARAZIONI DI FABIO CANNAVARO:

«Vengo a lavorare con Prime. E vengo perché è Real Madrid-Napoli. Sono due squadre che porto nel cuore e che mi hanno dato tanto e quando potrò tornerò a Madrid. Ma è la prima volta che entro allo stadio. La sensazione di entrare al Bernabéu è di un altro livello. Ci ho giocato una partita amichevole da quando me ne sono andato, ma da quando sono iniziati i lavori è la prima volta che ci vado. Mi hanno detto che avrò delle allucinazioni. È spettacolare. Ho i miei figli con me e li porterò a vedere il museo».

