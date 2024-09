Costacurta: «Mazzarri può stare tranquillo, non ci sarà quella tensione che spesso blocca le italiane al Bernabeu»

A Sky: «Osimhen nel secondo tempo? Saranno contenti i difensori del Real di rincorrerlo dopo aver rincorso Simeone»

Negli studi di Sky ci si prepara alla serata di Champions. Il big match in programma è Real Madrid-Napoli al Barnebeu. Nel prepartita è intervenuto anche Billy Costacurta, opinionista della paytv:

«A Bergamo penso che Mazzarri abbia esordito in maniera molto buona. Credo che possa stare tranquillo, ci sono tutte le condizione per assistere una bella partita, non ci sarà quella tentazione che spesso blocca le italiane al Bernabeu».

Osimhen partirà dalla panchina. Mazzarri ha scelto come titolare Simeone, il nigeriano potrebbe essere schierato all’inizio del secondo tempo:

«Saranno contenti i difensori del Real, nel secondo tempo dovranno rincorrere Osimhen dopo aver rincorso nel primo tempo Simeone».

Con che modulo giocherà il Real considerando la posizione di Bellingham?

«Non credo si possa parlare di sistema di gioco quando c’è Bellingham. Trova gli spazi in maniera meravigliosa, si muove a seconda degli spazi».

Costacurta sulle voci che danno Ancelotti nuovo ct del Brasile :

«Palare adesso è prematuro. Bisogna solo aspettare, perché i risultati sono fondamentali in questi tipi di rapporto».

Repubblica sulle chance di qualificazione agli ottavi del Napoli

Evidenti le carenze di un mercato euforico. Nessun effetto sul rendimento della squadra, apparsa anzi più debole. Oltre alla diffusa serenità nell’ambiente, alla capacità di tamponare i guasti, cosa si può chiedere al nuovo allenatore? Le cifre non mentono. Si insiste molto sulla sua conoscenza dell’ambiente. Nota interessante ma non decisiva. Rischia di creare illusioni a costo zero e caricare Mazzarri di troppe attese. Gli allenatori devono conoscere i profili tecnici del loro lavoro quando subentrano in situazioni già critiche, tentare innovazioni tecniche, migliorare la forma.

Poco li aiuta se conoscono meglio il carattere del presidente, come si sente in giro. È la letteratura dell’ovvio. Vediamo come va stasera, tra il Napoli quarto in Italia ed il Real Madrid primi in Spagna, da studiare l’impatto domenica con l’Inter capolista, poi bisognerà decidere. Non ci sarà più un Garcia da mettere sotto accusa. A Mazzarri sarà opportuno chiedere se ritiene il Napoli certo di qualificarsi per la Champions 2024, ancora più ricca, o se ha bisogno di un paio di ricambi a gennaio. Un mediano incontrista e un difensore sinistro. Decisione doppia: i nomi giusti e chi li sceglie”

