Il Napoli non è nella top 5 per il monte ingaggi dei club di Serie A

Tmw: Juve al primo posto con 74 milioni. Napoli sesto con 44,4 mln. L’ingaggio più alto è di Osimhen (4,5 mln), incide nella classifica il basso ingaggio di Kvara.

Il Napoli è al sesto posto per il monte ingaggi (44,4 milioni) dei calciatori più alto della Serie A. Nelle prime cinque posizioni ci sono Juventus (74,1 mln), Inter (71,1 mln), Roma (68,6 mln), Milan (60,2 mln), Lazio (44,7 mln).

Nella top 5 dei calciatori azzurri che prendono uno stipendio maggiore ci sono Osimhen (4,5 milioni), Zielinski (3,5 milioni), Di Lorenzo (3 milioni), Lobotka (2,8 milioni) e Anguissa (2,7 milioni). Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“La squadra campione d’Italia in carica non è nemmeno nei primi cinque posti della speciale classifica dei monte ingaggi della Serie A. Questo spiega in parte quanto di grande hanno saputo costruire negli scorsi anni De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli fino al punto massimo della vittoria dello scorso scudetto. Ad oggi gli azzurri, per gli stipendi, spendono un pizzico in meno della Lazio. Incidono su questa situazione anche alcuni stipendi che possono sembrare “sottodimensionati”, su tutti quello di Kvaratskhelia. Il georgiano è uno dei giocatori meno pagati della rosa (1,2 milioni).

Da salti mortali invece la situazione di Osimhen, che non ha ancora firmato un nuovo accordo rispetto a quello da oltre 4 milioni netti l’anno fino al 2025. In sospeso, infine, il futuro di Zielinski: in estate ha detto no all’Arabia Saudita, il suo contratto da 3,5 milioni stagionali scade a giugno prossimo”.

VICINO IL RINNOVO DI KVARA (Schira):

Kvicha Kvaratskhelia è sempre più vicino a prolungare il suo contratto fino al 2028 ( € 4M/anno). Nell’affare potrebbe esserci un’opzione per il 2029. Trattative in corso.

INTER E JUVENTUS SU ZIELINSKI:

Gazzetta: Cristiano Giuntoli conosce molto bene il centrocampista polacco, avendolo portato in prima persona all’ombra del Vesuvio nel 2016. Insieme hanno vinto l’ultimo scudetto e la stima reciproca è rimasta intatta, nonostante l’addio al Napoli dell’attuale d.t. della Juve, che ora spera di portarselo a Torino nel 2024. Zielinski, però, è anche nelle mire dell’Inter e Beppe Marotta ha già sondato con l’agente del polacco, Bartlomiej Bolek, la possibilità di un trasferimento a Milano con una proposta di ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione. Una cifra che potrebbe essere pareggiata o addirittura migliorata dai bianconeri, soprattutto non dovesse restare Rabiot.

ilnapolista © riproduzione riservata