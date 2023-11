Il Chelsea interessato a Kvaratskhelia, ma servono più di 100 milioni (Espn)

L’ingaggio sarebbe molto complicato, in quanto Kvara dovrebbe rinnovare a breve con il Napoli e il Chelsea deve fronteggiare le regole del Fair Play finanziario.

Secondo quanto riportato da Espn, il Chelsea segue Khvicha Kvaratskhelia per l’estate prossima:

“Manchester City, Real Madrid, Barcellona e Newcastle United sono tra le squadre interessate a ingaggiare il 22enne, che ha segnato 14 gol e registrato 17 assist in 43 partite con il Napoli, che ha vinto il primo scudetto dal 1990. Kvaratskhelia sarebbe in linea con la strategia del Chelsea di ingaggiare giovani giocatori con un grande potenziale. Tuttavia, il Napoli resiste a qualsiasi offerta dato che l’ala è sotto contratto con il club fino al 2027 e si dice che i colloqui stiano procedendo positivamente su un nuovo contratto a condizioni migliorate. Il valore del georgiano è superiore a €100 milioni e il Chelsea deve fronteggiare le regole del Fair Play finanziario Uefa. I blues hanno inserito nella lista di attaccanti anche Victor Osimhen”.

IL GEORGIANO E OSIMHEN NOMINATI AI GLOBE SOCCER AWARDS:

Il Globe Soccer Awards è un meeting annuale dedicato ai principali operatori del calciomercato. L’evento è considerato come uno dei più esclusivi del settore. Gli operatori del calcio mercato, insieme ai club, alle leghe, alle federazioni e alle istituzioni del calcio si incontrano e votano i migliori giocatori della stagione precedente. L’anno scorso Osimhen, attaccante del Napoli, è stato eletto miglior calciatore emergente. Quest’anno è tra i finalisti per vincere il premio di miglior giocatore del 2023. Con lui c’è anche Kvara, il georgiano che l’anno scorso è stato soprannominato Kvaradona.

LE PAROLE DEL PROCURATORE:

«Quest’anno è in gran forma, ed è migliorato molto da quando è a Napoli. Per me sta facendo anche meglio della passata stagione. Badri, il padre del giocatore, è d’accordo con me. Kvara può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Alla sua prima stagione in Italia ha sorpreso tutti, solo lui si aspettava di fare un’annata così. Quando eravamo insieme a Napoli, mi disse che in un anno avrei visto cosa avrebbe fatto. E l’ha fatto. Garcia? Non posso dire nulla, ma anche un bambino sa che il Napoli non dovrebbe perdere con l’Empoli. De Laurentiis ora ha un allenatore esperto e tante persone competenti in società».

