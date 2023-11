L’ingaggio sarà legato anche ai premi. Il rinnovo durerà fino al 2028 con opzione al 2029. Le parole del suo procuratore

Kvaratskhelia oggi guadagna 1,3 milioni, col rinnovo ingaggio più che raddoppiato (Gazzetta)

Kvaratskhelia oggi torna a Napoli. Conoscerà Mazzarri. E tra poco il suo stipendio cambierà.

Scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita:

si va verso una revisione dell’attuale contratto da circa 1,3 milioni netti a stagione, con scadenza 2027, a una nuova versione con un ingaggio più che raddoppiato (legato anche a premi) che durerà fino al 2028 con opzione al 2029.

Ha aggiunto il procuratore Mamuka Jugeli alla tv georgiana Imedi:

«Quest’anno è in gran forma, ed è migliorato molto da quando è a Napoli. Per me sta facendo anche meglio della passata stagione. Badri, il padre del giocatore, è d’accordo con me. Kvara può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Alla sua prima stagione in Italia ha sorpreso tutti, solo lui si aspettava di fare un’annata così. Quando eravamo insieme a Napoli, mi disse che in un anno avrei visto cosa avrebbe fatto. E l’ha fatto. Garcia? Non posso dire nulla, ma anche un bambino sa che il Napoli non dovrebbe perdere con l’Empoli. De Laurentiis ora ha un allenatore esperto e tante persone competenti in società». Chiaro.

SU DI LUI BARCELLONA, REAL MADRID E BAYERN

Il ct della Georgia, Willy Sagnol, ha parlato in conferenza stampa prima dell’ultima partita delle qualificazioni europee contro la Spagna. Tra i tanti temi affrontati anche il ruolo e le potenzialità di Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno azzurro ha tutte le carte in regola per diventare uno dei giocatori più forti d’Europa. Per adesso il Napoli se lo gode in attesa di vedere come lo impiegherà Mazzarri. Prima di allora però il georgiano dovrà ancora lavorare per la sua nazionale.

Le parole di Sagnol:

«Oggi Kvara gioca già in un top club come il Napoli, ma ci sono giganti del calcio mondiale come Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco interessati a lui. Giocare per queste squadre è un sogno per tutti, tutti i calciatori sperano di poter vestire una maglia così importante e di poter vincere titoli».

Parole che spaventano i tifosi del Napoli, considerando anche le questioni contrattuali con il club azzurro. Kvicha vorrebbe un adeguamento dopo la stagione dello scudetto, De Laurentiis ancora non affrontato questa patata bollente. L’unico elemento di rassicurazione lo dà proprio Sagnol:

«Conosco bene Ancelotti, ho lavorato con lui, ma non mi ha mai chiesto informazioni su Kvaratskhelia. Khvicha non è ancora il capitano della nazionale ma è quasi come se lo fosse per tutto il gruppo, nonostante la giovane età sa già come comportarsi con chi è più giovane di lui».

