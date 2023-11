Gavi ha giocato tre volte più di Messi e Xavi e dieci volte più di Iniesta a 19 anni (As)

148 partite in tre stagioni, pari a 9.410 minuti, troppo per un calciatore. E dal 2024-25 i calciatori professionisti potrebbero giocare l’11% in più.

Molti calciatori sono stati vittime di infortuni negli ultimi giorni con la sosta delle Nazionali. Uno tra questi è Pablo Gavi, il giovane talento del Barcellona, vittima di una rottura del legamento crociato. As scrive:

“Il calcio uccide i calciatori. La fatica delle partite li porta a superare i limiti del corpo umano. Questa sosta delle Nazionali si è rivelata particolarmente fatale, con molti giocatori colpiti dal cosiddetto virus Fifa. Gavi, a causa del suo grave infortunio (rottura del legamento crociato e lesione del menisco esterno), è diventato l’alibi per sollevare lamentele e sensibilizzare che bisogna iniziare a mettere freni. Il diciannovenne infortunatosi domenica scorsa ha 19 anni, tre mesi e quattordici giorni. Ha accumulato 9.410 minuti nelle 148 partite che ha giocato dal suo debutto con il Barcellona, contando le partite sia di competizioni nazionali che internazionali e quelle che ha giocato con la Nazionale spagnola. Gavi ha giocato 57 partite nella stagione 2021-22, 76 nel 2022-23 e 15 finora nel 2023-24. Lo spagnolo è un esempio di precocità nel calcio, ha esordito all’età di 17 anni nel Barça.

Il divario di minuti e partite tra le generazioni si sta ampliando con il tempo. Gavi ha giocato tre volte più di Messi e Xavi e dieci volte più di Iniesta quando avevano 19 anni, tre mesi e quattordici giorni. I giocatori sono oberati di lavoro e la previsione è che la situazione peggiorerà a breve. Per la stagione 2024-25, e grazie al nuovo format della Champions League e alle partite della fase di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026, un calciatore di alto livello potrebbe giocare 89 partite l’anno, l’ 11% in più rispetto al carico impegnativo che c’è già oggi. I progressi della medicina e l’evoluzione della preparazione fisica e della nutrizione rendono più facile per gli atleti avere una carriera più lunga, ma ciò che i club e le federazioni stanno facendo è aumentare il loro lavoro, il che è controproducente”.

La Fifa pagherà al Barcellona fino a 7,5 milioni:

Quanto paga la Fifa in caso di infortunio di un calciatore? In base al documento rilasciato ai club e alle federazioni da parte della Fifa, «il programma compensa le squadre di calcio fino a un massimo di 7,5 milioni di euro a calciatore per infortunio. Il massimo di 7,5 milioni è calcolato in base a un “pro rata” giornaliera di indennità fino a 20.548 euro, pagabili per un massimo di 365 giorni. L’indennità giornaliera massima è limitata a 20.548 euro per infortunio. La capacità massima (“limite aggregato”) del Fifa Club Protection Programme è di 80 milioni all’anno». «L’indennizzo dovuto – specifica il contratto dell’assicurazione – si basa esclusivamente sullo stipendio fisso che la società di calcio paga direttamente al calciatore in quanto suo datore di lavoro. Come “Stipendio fisso” è definito l’importo fisso di denaro pagato settimanalmente o a rate mensili, comprensive degli oneri previdenziali obbligatori, come stipulato in un contratto scritto e sottoscritto tra la società calcistica e il calciatore».

