Gattuso in bilico: il suo Marsiglia ha una media di 0,9 punti a partita in Ligue 1 (L’Equipe)

Record peggiore del precedente tecnico, Marcelino. Ossessionato dalla solidità difensiva, non riesce a dare un’identità offensiva chiara alla squadra. Stasera gioca contro l’Ajax.

Il tecnico calabrese Gennaro Gattuso è alla guida del Marsiglia dal 27 settembre; fino ad ora ha collezionato solo 3 vittorie e il suo posto comincia a vacillare. Il suo collega ed ex compagno di squadra in Nazionale Fabio Grosso è stato esonerato dal Lione. L’Equipe scrive:

“Gennaro Gattuso deve garantire la risoluzione dei problemi del Marsiglia, al momento un club impegolato. Ha almeno una ruota di scorta, che gli permette di evitare di uscire completamente fuori strada: l’Europa League, dove ha preso sette punti su nove. Stasera il suo Marsiglia ospita l’Ajax e la squadra può ricaricare le batterie consumate in campionato. Dal suo arrivo il 27 settembre, Gattuso è stato molto vicino ai suoi calciatori, dando pacche di incoraggiamento e complimenti. Ma dopo aver criticato la mancanza di impegno dei suoi giocatori durante gli incontri di campionato, i calciatori non sembravano scossi dai suoi discorsi, che invece avrebbero dovuto provocare una reazione. Per punire i suoi uomini, li ha fatti lavorare duramente durante l’allenamento di lunedì.

Ossessionato dalla solidità difensiva, nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, con una squadra meno permeabile rispetto all’inizio dell’autunno, non riesce a dare un’identità offensiva chiara; sta ricadendo nello stesso problema di Marcelino. Lo spagnolo aveva cercato di infondere il suo 4-4-2 e le sue idee tattiche, al punto da trascurare l’intensità delle sessioni di allenamento all’inizio della preparazione estiva. La serie di tre partite (Ajax, Rennes, Lione) in sei giorni è stata necessariamente una sfida per Gattuso. Con 0,9 punti presi a partita in Ligue 1, Gattuso ha un record peggiore di Marcelino. L’ex talento del Milan rimane però tenace”.

A MARSIGLIA STANNO SCOPRENDO L’EX CALCIATORE DEL MILAN:

A Marsiglia stanno scoprendo Gattuso. Stasera Strasburgo-Marsiglia è finita 1-1. Da quando è sulla panchina dell’Om, il fu Ringhio ha giocato sei partite e ha totalizzato 5 punti frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitta. Un solo successo dunque, che risale all’8 ottobre giorno di Marsiglia-Le Havre 3-0. Da allora, in Ligue1, due pareggi e due sconfitte. Meglio in Europa League con due vittorie (entrambe sull’Aek Atene) e un pari.

