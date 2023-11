A Marsiglia stanno scoprendo Gattuso, non vince da quattro partite: «abbiamo fatto schifo»

Ha fatto 5 punti in 6 partite (Marcelino 9 in 5 gare). E a fine gara se l’è presa coi calciatori: «Pretendo delle spiegazioni»

A Marsiglia stanno scoprendo Gattuso, non vince da quattro partite: 5 punti in 6 gare.

A Marsiglia stanno scoprendo Gattuso. Stasera Strasburgo-Marsiglia è finita 1-1. Da quando è sulla panchina dell’Om, il fu Ringhio ha giocato sei partite e ha totalizzato 5 punti frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitta. Un solo successo dunque, che risale all’8 ottobre giorno di Marsiglia-Le Havre 3-0. Da allora, in Ligue1, due pareggi e due sconfitte. Meglio in Europa League con due vittorie (entrambe sull’Aek Atene) e un pari.

Ricapitolando, Gattuso in 6 gare ha totalizzato 5 punti.

Il predecessore Marcelino in Ligue1 ha giocato 5 gare e ha totalizzato 9 punti frutto die due vittorie e tre pareggi. Nemmeno una sconfitta.

Scrive Le Parisien:

Per gli uomini di Gattuso quella con lo Strasburgo è stata la quarta partita senza vittoria in Ligue 1.

Il quotidiano ricorda che lo Strasburgo prima di stasera era l’unica squadra dei principali cinque campionati europei non aveva ancora segnato nei primi tempi.

Lui ovviamente se la prende con la squadra. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa.

Come spiega il secondo tempo della sua squadra?

«Non capisco come possiamo giocare così. Sono molto arrabbiato per il secondo tempo, è stato un disastro. Mi assumo la responsabilità, ma non capisco come abbiamo giocato in questo modo. Indossare la maglia di questa squadra è una responsabilità molto importante. Avrei preferito perdere 4-0 e giocare. Sono molto arrabbiato per il modo in cui abbiamo giocato. Non possiamo crescere così. Guardate come abbiamo giocato il secondo tempo. Ho chiesto ai giocatori come è stato possibile, pretendo spiegazioni. Mi assumo la responsabilità, è anche colpa mia.

Cosa le hanno detto i giocatori?

«Ho detto loro che volevo una spiegazione. Sto aspettando domani (domenica) per avere la risposta. Parleremo tutti insieme».

È stata la serata più difficile da quando è arrivato?

«Non abbiamo vinto un duello. Come allenatore è difficile capire. Davvero non abbiamo giocato. La squadra ha fatto schifo. Il gioco è stato altrettanto deprimente nel primo tempo, ma il secondo è stato peggio. Spero in una reazione da parte dei giocatori».

A Canal Plus ha detto:

«Il secondo tempo, perdonate il linguaggio, è stato una merda, non è possibile. Quando la mia squadra gioca come ha giocato nel primo tempo, vorrei che segnassero, altrimenti devo andare dal presidente e dirgli che dobbiamo cambiare tutto. Non abbiamo fatto nulla nel secondo tempo, sono molto arrabbiato. Penso che sia stato il momento peggiore da quando sono arrivato. Non c’è niente da conservare, tutto da buttare. Non possiamo fare un primo tempo in quel modo e giocare un secondo che è doloroso da guardare. Me ne assumo tutte le responsabilità».

