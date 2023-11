Da Salerno: “Vediamo se ora le tv napoletane parleranno del gol del Napoli in fuorigioco”

TuttoSalernitana: “A Napoli hanno sempre la lente di ingrandimento per presunti torti arbitrali, ora come si comporteranno?”

Da Salerno arrivano prevedibili lamentele per il primo gol del Napoli, segnato con un fuorigioco di Olivera non segnalato dal guardalinee e su cui non poteva intervenire il Var perché nel frattempo il pallone era stato recuperato dalla Salernitana.

Ecco da Salerno cosa scrive tuttosalernitana.com

Serve l’aiutino al Napoli per sbloccare il derby dell’Arechi. Un episodio clamoroso, ancora una volta a favore degli azzurri di De Laurentiis, spiana la strada ad un avversario tecnicamente superiore, ma agevolato dalla terna arbitrale. Non vedere quella posizione irregolare con l’assistente a un metro lascia davvero senza parole, così come la gestione a senso unico dei cartellini e il giallo mancato a Di Lorenzo per il pestone a Tchaouna.

Vediamo ora se le televisioni napoletane, sempre con la lente di ingrandimento per presunti torti arbitrali, ammetteranno di averla sbloccata in modo irregolare. E speriamo che Dazn e Sky, che l’anno scorso hanno massacrato la Salernitana con una trentina di speciali post gara con la Juventus, si comporteranno allo stesso modo nel rispetto delle migliaia di supporter granata che pagano l’abbonamento e che meritano rispetto.

IL FUORIGIOCO DI OLIVERA E IL MANCATO INTERVENTO DEL VAR SPIEGATO A DAZN

Sul gol del Napoli, Olivera era in fuorigioco ma il Var non poteva intervenire. Lo hanno spiegato a Dazn Marelli e Pardo. L’azione è semplice. Olivera riceve palla in fuorigioco, fuorigioco che non viene segnalato. A questo punto, però, il Napoli perde palla e poco importa che la Salernitana non sia in grado di tenere il pallone. È cominciata una nuova azione e quindi il Var non può intervenire. Poi i granata perdono il pallone perché per fortuna si intestardiscono in un’uscita dal basso senza speranza contro il Napoli. Lobotka recupera palla, serve benissimo Raspadori che di destro non lascia scampo a Ochoa.

Salernitana-Napoli 0-1 al minuto 13.

L’ex arbitro Marelli su Dazn ha spiegato «Il fuorigioco di Olivera è evidente ma subito dopo la Salernitana ha riconquistato palla per poi perderla nuovamente, quindi la posizione di offside non è punibile e il VAR non aveva motivo di intervenire».

