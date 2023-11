Cannavaro ha già dato disponibilità al Napoli (Calciomercato.com)

Per la Gazzetta sarebbe lui il primo nome per il post Garcia. Oggi pomeriggio erano al Maradona a fianco al presidente

Sono ore di profonde riflessioni in casa Napoli dopo la sconfitta la Maradona contro il modesto Empoli. Difficilmente De Laurentiis prenderà una decisione già nella giornata di oggi, la fretta è da sempre cattiva consigliera. Per di più questa è la politica portata avanti dallo stesso presidente azzurro che durante la sosta precedente ha ponderato bene la scelta di parlare con Conte.

Tuttavia la lista dei possibili sostituti di Rudi Garcia inizia ad allungarsi. Per la Gazzetta dello Sport il primo nome è quello di Fabio Cannavaro, una figura che conosce perfettamente l’ambiente partenopeo e che, però, nella sua ultima esperienza a Benevento non ha fatto benissimo.

Oggi pomeriggio, lui e il fratello Paolo, capitano storico del Napoli targato De Laurentiis, erano in tribuna a fianco proprio del presidente:

“Fabio Cannavaro, che non ha mai nascosto il desiderio di guidare il Napoli, è una possibilità ed era peraltro presente in tribuna al fianco del presidente. Un’altra ipotesi conduce a Igor Tudor, che ha il vantaggio di conoscere bene il contesto della Serie A da tecnico e ha il carattere necessario per rimettere velocemente la squadra sui binari giusti, quanto meno sul piano dell’atteggiamento. Residuali le chance che il traghettatore possa arrivare dal passato: in tal senso, l’unica strada percorribile porterebbe a Walter Mazzarri. Tuttavia, De Laurentiis in precedenza si è sempre detto non convinto di un ritorno di fiamma con chi ha già lavorato“.

Per Calciomercato.com, pare sia stato lo stesso Cannavaro a proporsi come successore di Garcia:

“Ovviamente, sono diversi i nomi che già circolano per la successione al tecnico francese. Si parte da Fabio Cannavaro. Oggi in tribuna accanto al presidente, disponibilissimo, come appreso da Calciomercato.it, a venire a Napoli per coronare il sogno di un ritorno in azzurro. Anche dal punto di vista della durata del contratto ci sarebbe grande flessibilità”.

E ancora:

“Qualche nome in piedi c’è. A partire dai fratelli Cannavaro, con Fabio come primo e Paolo suo vice. Due napoletani che non hanno ottenuto risultati soddisfacenti a Benevento nell’ultima esperienza ma sarebbero disposti a lavorare quantomeno da traghettatori fino a fine stagione”

