Berardi va a dormire nell’hotel della Juventus, comincia l’ambientamento

È stata la location scelta dal Sassuolo per il match contro il Torino. Il club chiede 30 milioni, troppi per il club bianconero

L’ala del Sassuolo Domenico Berardi resta nel mirino della Juventus per gennaio, anche se le cifre richieste dai neroverdi sono ritenute eccessive. Calciomercato.it scrive:

“Al momento Berardi non è un obiettivo caldo, però il file del nazionale azzurro non è stato ancora cestinato dal ds Giuntoli. Allegri per cercare di competere fino in fondo per lo scudetto, oltre a un centrocampista, ha chiesto uno sforzo alla dirigenza per un profilo di fantasia per il reparto offensivo e in grado di permettere al tecnico livornese di cambiare pelle alla sua Juve in corso d’opera. Berardi resterebbe l’opzione ideale anche perché si tratterebbe di un giocatore pronto e fatto, in grado di soddisfare quindi le esigenze di Allegri. Un particolare curioso a proposito dell’ultima partita tra Sassuolo e Torino è il pernottamento della compagine emiliana al J-Hotel, l’albergo bianconero a pochi passi dalla sede della ‘Vecchia Signora’ e dell’Allianz Stadium. Nessun incrocio con i dirigenti bianconeri ma quanto meno curiosa la circostanza che ha visto il calabrese soggiornare nell’hotel a tinte juventine. Attualmente il 29enne fantasista non è un obiettivo prioritario per la Juventus, specialmente se il Sassuolo non abbasserà le proprie richieste. Le negoziazioni potrebbero riaprirsi a gennaio solamente con un’apertura di Carnevali per il prestito con diritto/obbligo di riscatto, ma a cifre inferiori rispetto agli oltre 30 milioni richiesti in estate dal sodalizio neroverde”.

IL FANTASISTA CALABRESE PRIGIONIERO DEL SASSUOLO:

Libero: Il Sassuolo pretende 30 milioni per il suo capitano, dopo essere arrivato a 50 o 60 negli anni passati. Forse anche Berardi ha coltivato l’impressione che il suo club chieda sempre più del valore reale del cartellino per evitare che qualcuno davvero arrivi a quelle cifre. Non a caso ad inizio estate sembra esserci sempre la fila per lui ma poi, ad inizio agosto, non resta nessuno. Vanno tutto a bussare ad altre porte, trovando chiusa quella del Sassuolo. Merita di cambiare aria anche perché, contrariamente a quanto si possa pensare, il suo rendimento è in crescita. Nelle ultime cinque stagioni è sempre andato in doppia cifra di gol.

