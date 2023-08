Berardi prigioniero del Sassuolo: le big lo vogliono ma il club spara alto e lo costringe a restare (Libero)

È l’unico talento del Sassuolo a non aver preso il volo e ora è giustamente stufo. Sembra che il club chieda sempre più per evitare che qualcuno possa pagarlo

Berardi è prigioniero del Sassuolo, scrive Claudio Savelli su Libero. Le big lo inseguono da 10 anni, ma il suo club ha sempre chiesto cifre esagerate, costringendolo a restare. È l’unico talento del Sassuolo a non aver preso il volo e ora è giustamente stufo. Durante la presentazione della nuova maglia del club Berardi ha lanciato un grido di aiuto.

«Non so se resto…».

Una frase che ha lasciato spiazzato Carnevali, il direttore generale, che ha commentato:

«Spero sia una battuta, ma il mercato è lungo. Non solo per Berardi, ma per tutti. Vediamo cosa succede, perché ogni giorno può capitare qualcosa. Ma non per Mimmo, spero sia una battuta e che possa ripetersi ciò che è successo negli scorsi anni. È una nostra bandiera, penso che la sua sia una battuta che ha arricchito la serata».

Savelli scrive:

“È interdetto e si vede. Ma se il direttore è vittima di questa strana serata, di certo è artefice della situazione”.

Il Sassuolo vende pezzi pregiati ogni estate guadagnando “montagne di soldi per tenere in vita un lodevole progetto di calcio“. Quest’anno è andato via Frattesi, l’anno scorso Raspadori, Scamacca, Traoré. Prima ancora Boga e Locatelli. E Marlon, Duncan, Sensi, Politano, Demiral, Acerbi e Defrel. L’unico a non essere andato via è Berardi, appunto. Giustamente, a 29 anni, inizia a farsi qualche domanda. Tra l’altro le offerte non gli mancano. Ci sono state l’Atalanta, il Milan e la Juventus. Quest’anno lo avrebbe voluto Lotito.

“Ora il Sassuolo pretende 30 milioni per il suo capitano, dopo essere arrivato a 50 o 60 negli anni passati. Forse anche Berardi ha coltivato l’impressione che il suo club chieda sempre più del valore reale del cartellino per evitare che qualcuno davvero arrivi a quelle cifre. Non a caso ad inizio estate sembra esserci sempre la fila per Berardi ma poi, ad inizio agosto, non resta nessuno. Vanno tutto a bussare ad altre porte, trovando chiusa quella del Sassuolo”.

Savelli conclude:

“Berardi merita di cambiare aria anche perché, contrariamente a quanto si possa pensare, il suo rendimento è in crescita. Nelle ultime cinque stagioni è sempre andato in doppia cifra di gol. Nelle ultime tre, quelle in cui ha iniziato a chiedere di essere venduto, ha firmato 17, 15 e 13 reti condite da 8, 17 (!) e 7 assist. In totale ha messo insieme 133 reti e 91 assist in 352 presenze con la maglia neroverde: bastano e avanzano per guadagnare il diritto a chiedere qualcosa in cambio”.

