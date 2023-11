Arteta aveva torto: il gol del Newcastle era regolare

La commissione indipendente composta da tre ex giocatori/allenatore, un rappresentante della Premier e uno degli arbitri

Il tecnico dell’Arsenal Arteta è stato protagonista negli ultimi giorni per la sua sfuriata contro gli arbitri e la Var dopo il gol (da lui ritenuto irregolare) di Gordon, che ha valso la vittoria del Newcastle contro la sua squadra. La commissione composta da tre ex calciatori/allenatori più un rappresentante della Premier League e il responsabile arbitri si è radunata e il Telegraph scrive:

“Il gol vincente del Newcastle United contro l’Arsenal è stato assegnato correttamente con una maggioranza di 4 a 1; anche se Joelinton ha le mani su Gabriel, non è abbastanza per assegnare un fallo. Kai Havertz e Bruno Guimaraes dovevano essere espulsi: il primo per il fallo su Longstaff, il secondo per il braccio sulla testa di Jorginho, considerato anch’esso un cartellino rosso mancato”.

IL TELEGRAPH CONTRO IL TECNICO DELL’ARSENAL:

Ci sono molte parole per descrivere il comportamento di Mikel Arteta durante e dopo la sconfitta dell’Arsenal a Newcastle. Forse il più pertinente è “instabile”. La domanda è se la sua incapacità di tenere sotto controllo le sue emozioni lo aiuti o lo ostacoli. Ma se Arteta subisce un tracollo emotivo dopo una sconfitta – la prima in campionato in questa stagione – all’inizio di novembre, come farà a far fronte alla pressione che comincerà in primavera? All’indomani della vittoria del Newcastle c’era un netto confronto tra il comportamento di Eddie Howe e Arteta. Howe non si fa prendere da niente. È calmo, diplomatico quando parla. Non accusa o lamenta cose dopo le partite, anche se la sua squadra perde in circostanze sfortunate o difficili. Il tecnico dell’Arsenal è un personaggio completamente diverso. I tecnici che sbraitano per gli arbitri e le decisioni controverse non sono una novità. La peggiore dichiarazione fatta da Arteta domenica sera è stata che «se c’era una squadra che cercava di vincere la partita, era l’Arsenal».

