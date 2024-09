Anguissa: «Ora si vede che la squadra gioca insieme, uno per tutti e tutti per uno»

A Sky Sport: «Quando si hanno le occasioni, si deve fare gol e stavolta non ci siamo riusciti».

Zambo Anguissa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Real Madrid sul Napoli; il camerunense è stato protagonista del 2-2 degli azzurri:

«Sappiamo che contro squadre così non possiamo fare certi errori, abbiamo pagato subito. Il calcio è così, dobbiamo ripartire forti ricordando le cose che abbiamo fatto bene. Quando si hanno le occasioni, si deve fare gol e stavolta non ci siamo riusciti».

«Non abbiamo vinto contro una grande squadra, ora possiamo e dobbiamo vincere l’ultima per passare. Adesso si vede che la squadra gioca insieme, uno per tutti e tutti per uno. La forza della squadra è la squadra stessa».

IL NUOVO NAPOLI RITROVATO (Gazzetta):

Walter Mazzarri non poteva sperare di meglio per il suo ritorno sulla panchina del Napoli. Una vittoria convincente, anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, con la zona Champions rinforzata proprio per aver allungato sull’Atalanta (e sulla Fiorentina) battuta a casa sua. Osimhen ritrovato e voglioso come ai tempi belli, un Kvara di nuovo irresistibile e altre buone notizie che arrivano da giocatori che fin qui avevano un più deluso, tipo Anguissa

L’INTERVISTA AL CENTROCAMPISTA:

«Ascolto un po’ di tutto sin da quando ero piccolo. In africa hai un po’ di tutto: musica africana, R&B, un po’ di tutto. Mi è sempre piaciuta la musica, sono un po’ strano perché ascolto davvero di tutto, Anche la musica vecchia che ascoltava mio padre, decideva lui in macchina»

«Non vado mai fuori: resto sempre a casa. Sono una persona chiusa, che rimane a casa con sua moglie ed i figli. Io non esco mai. I miei amici sono quelli che ho sempre avuto, prima del calcio. Non sono questo tipo di persona che magari esce. Anche sui social sono un po’ chiuso, non metto tante cose. Ho instagram, potrei mettere qualche foto dopo qualche partita ma non lo faccio quasi mai. Sono fatto così, tranquillo»

