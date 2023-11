A Napoli torna un clima disteso: Osimhen e Mazzarri concedono foto e autografi ai tifosi

Dopo la seduta d’allenamento il nigeriano e il nuovo tecnico del Napoli si sono fermati ad accontentare i tifosi.

Sta tornando il sereno in casa Napoli. Dopo l’addio di Rudi Garcia e il ritorno di Walter Mazzarri, il clima sembra tornato ad essere disteso. A Castel Volturno Victor Osimhen e Walter Mazzarri oggi si sono resi disponibili per foto e autografi ai tifosi dopo la sessione di allenamento. Gli azzurri torneranno ad allenarsi lunedì.

Napoli, all’uscita da Castel Volturno Walter Mazzarri e Victor Osimhen concedono foto e autografi ai tifosi presenti@manuelparlato #sportitalia #napoli pic.twitter.com/yzvX9xj4Va — Sportitalia (@tvdellosport) November 17, 2023

MAZZARRI SPERIMENTA IL 4-3-3:

Modugno (Sky): «Oggi allenamento congiunto, così ormai si chiamano le amichevoli, con la Juve Stabia, squadra prima nel girone C di Serie C. Occasione per Mazzarri di cominciare a sperimentare il suo nuovo 4-3-3, un inedito per lui, un sistema di gioco che mai gli è appartenuto e nel quale ci sta mettendo la sua identità. Idee, energie e motivazioni, aspettando i giocatori. Oggi, con quelli che aveva, di fatto mezza squadra, eppure in questa partitina spezzettata in quattro tempi, senza tabellino né risultato, ma con la voglia di sperimentare e far crescere questo Napoli. Alla ricerca di equilibrio, distanza e di giovani che si sono messi in mostra. In panchina, accanto a Mazzarri, Victor Osimhen, l’Atalanta è un obiettivo, ma la situazione va monitorata e gestita. Prima volta di Mazzarri e Osimhen insieme, qualche cenno d’intesa fra i due. Potrebbe essere lui il suo Cavani, Osimhen ha il potenziale. De Laurentiis presente a poca distanza».

L’impatto con lo spogliatoio: «Si è catapultato a Castel Volturno appena sgranati gli occhi, oggi è in programma la partitina già prevista con la Juve Stabia. Oggi si vedrà quel 4-3-3 cui lavorerà il tecnico toscano. Mazzarri ha sempre provato a dare identità alle squadre che ha avuto. Il 4-3-3 è un sistema per lui inedito, che svilupperà in quello che in questa pausa diventerà un laboratorio».

ilnapolista © riproduzione riservata