Napoli, Mazzarri ha sperimentato il 4-3-3 mettendoci la sua identità (Sky Sport)

Sky Sport fa il punto della situazione sul Napoli dopo l’allenamento congiunto con la Juve Stabia. Walter Mazzarri, nuovo allenatore del Napoli dopo l’esonero di Garcia, ha voluto sperimentare il 4-3-3 si spallettiana memoria con le sue idee. A fornire indicazioni sull’allenamento condotto da Mazzarri è Francesco Modugno:

«Oggi prime tracce del Napoli di Mazzarri, allenamento congiunto, così ormai si chiamano le amichevoli, con la Juve Stabia, squadra prima nel girone C di Serie C. Occasione per Mazzarri di cominciare a sperimentare il suo nuovo 4-3-3, un inedito per lui, un sistema di gioco che mai gli è appartenuto e nel quale ci sta mettendo la sua identità. Idee, energie e motivazioni, aspettando i giocatori. Oggi, con quelli che aveva, di fatto mezza squadra, eppure in questa partitina spezzettata in quattro tempi, senza tabellino né risultato, ma con la voglia di sperimentare e far crescere questo Napoli. Alla ricerca di equilibrio, distanza e di giovani che si sono messi in mostra. In panchina, accanto a Mazzarri, Victor Osimhen, l’Atalanta è un obiettivo, ma la situazione va monitorata e gestita. Prima volta di Mazzarri e Osimhen insieme, qualche cenno d’intesa fra i due. Potrebbe essere lui il suo Cavani, Osimhen ha il potenziale. De Laurentiis presente a poca distanza».

L’allenamento del Napoli

Oltre ai nazionali, indisponibili anche Osimhen, Mario Rui, Demme e Meret. L’attaccante nigeriano ha svolto lavoro personalizzato, sia in campo che in palestra. Personalizzato sul campo per Demme. Solo terapie invece per il terzino e per il portiere.

Il report:

“Il Napoli si è allenato oggi nel pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 25 novembre con Atalanta-Napoli, 13esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha svolto, sul campo 3, allenamento congiunto con la Juve Stabia. Il gruppo ha iniziato la seduta con una fase di lavoro aerobico. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con esercitazione al tiro. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Demme ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Meret e Mario Rui”.

