Zaniolo e Tonali a colloquio con le forze dell’ordine a Coverciano

Secondo quanto riportato da Alessandro Antinelli, giornalista di Rai Sport che segue da vicino le vicende della Nazionale, Zaniolo e Tonali sarebbero a colloquio con le forze dell’ordine a Coverciano. Lo scrive il giornalista su Twitter:

#Zaniolo e #Tonali accompagnati dal capo delegazione Buffon sono al momento a colloquio con le forze dell’ordine all’interno di Coverciano per chiarimenti sulla vicenda scommesse.

Tutto alle 20 in #Direttazzurra @Raisport — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) October 12, 2023

Oggi Tonali e Zaniolo hanno svolto regolarmente l’allenamento in vista della doppia sfida contro Malta e Inghilterra. Come riporta C&F, Tonali era in campo con la pettorina dei possibili titolari.

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, ha rivelato che i due calciatori sono coinvolti nella vicenda calcio scommesse. Così come Fagioli, sarebbero dipendenti dal gioco d’azzardo secondo Corona. Lo stesso a TvPlay, sul calciatore juventino ha detto:

«Fagioli era inguaiato, perché scommetteva da tantissimo tempo e aveva debiti con gente pesante serba. È stato messo fuori rosa da Allegri, trovando dei motivi diversi alla realtà dei fatti. La società lo sapeva, la società non ha denunciato sapendo che il giocatore era ludopatico e scommetteva da un anno intero. Oltre la responsabilità delle scommesse di Fagioli, vi è la responsabilità da un punto di vista giuridico della società Juventus. Fagioli non è l’unico che fa questo nel campionato italiano, soprattutto dei giocatori che ora sono in attività».

Poi sul sito Dillinger.news:

“Lo fanno anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Sono questi i calciatori che sarebbero coinvolti in quella che si annuncia come nuova Calciopoli. «Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima»”.

