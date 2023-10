Supercoppa italiana, l’Arabia e i soldi arabi fanno cambiare le date (Il Giornale)

A Riad si sono accorti che quelle date non vanno bene perché il loro cartellone è già troppo ricco e perciò contrordine si cambia.

Supercoppa italiana, cambiano le date. Non si gioca più dal 4 all’8 gennaio.

Scrive Il Giornale

In Arabia va anche la nostra Lega Calcio, per giocare un’altra edizione della Supercoppa, la prima in versione Final Four. Partite previste dal 4 all’8 gennaio e calendari del campionato già presentati, contando il rinvio delle squadre impegnate (Napoli e Lazio, Inter e Fiorentina). Poi però a Riad si sono accorti che quelle date non vanno bene perché il loro cartellone è già troppo ricco e perciò, contrordine si cambia. Lunedì il Consiglio di via Rosellini deve deliberare il nuovo programma, tanto decidono sempre i soldi. Se non sono quelli delle tv, sono quelli degli arabi.

COME HA SCRITTO IL NAPOLISTA

“La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autoritá sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della EA SPORTS FC SUPERCUP. Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre”.

In precedenza si era deciso

La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita e cambia format a partire dalla prossima stagione. È questa la decisione della Lega Serie A sulla competizione nazionale che cambierà radicalmente già a partire dal prossimo anno. Il nuovo format della Supercoppa italiana seguirà quello già adottato negli ultimi anni in Spagna. La competizione, infatti, prevederà ben 4 squadre, due in più rispetto alla versione tradizionale. Le 4 saranno: le due finaliste della Coppa Italia e la prima e la seconda classificata dello scorso campionato. Se una delle finaliste arriverà seconda in campionato, come per esempio l’Inter, o la Juventus se le dovessero essere restituiti i 15 punti di penalizzazione, allora sarà la terza classificata in Serie A a partecipare.

