Spalletti conferma i motivi della mancata convocazione di Immobile: «Lo abbiamo deciso insieme»

In conferenza: «Ho telefonato direttamente a Sarri e Martusciello che mi hanno risposto con grande disponibilità, ci siamo parlati e poi ho parlato al calciatore»

Nella conferenza stampa di presentazione del doppio impegno per le qualificazioni ai prossimi Europei con l’Italia impegnata contro Malta e Inghilterra il 14 e 17 ottobre, il ct Luciano Spalletti ha risposto ad una domanda sulla mancata convocazione dell’attaccante della Lazio, Ciro Immobile ed ha confermato la versione del Corriere dello Sport che aveva scritto

“Affaticato, non escluso e neppure degradato. La mancata convocazione di Immobile, capitano dell’Italia eletto da Spalletti non in base alle presenze, si spiega con il buon senso. Salterà Malta e Inghilterra. Decisione concordata e presa dopo un colloquio approfondito, non si tratta di una bocciatura. Il ct lo voleva convocare, ieri ha chiamato Sarri per informarsi sulle sue condizioni fisiche e poi ha telefonato al centravanti della Lazio, uscito dalla trasferta di Glasgow con un affaticamento muscolare provocato da un lieve trauma. La risonanza a cui è stato sottoposto in mattinata a Roma ha escluso lesioni, Ciro nel pomeriggio si è allenato e oggi verrà di nuovo valutato dai medici della Lazio: resta concreta l’ipotesi di una panchina con l’Atalanta.

Immobile è uscito rinfrancato e rassenerato dal colloquio con il ct, che lo avrebbe voluto al 100% della forma lunedì a Coverciano per impiegarlo almeno in una delle due partite (sabato a Bari oppure martedì 17 a Wembley) e perché nello spogliatoio gli ha affidato una responsabilità rilevante. E’ stato deciso di soprassedere per evitare rischi”

Spalletti e l’assenza di Immobile

«Era arrivata una comunicazione da parte del medico della Lazio: aveva un problema di natura fisica e non sapevano se avrebbe recuperato e quindi siamo andati più in profondità e dato che poteva non giocare alla fine ho telefonato direttamente a Sarri e Martusciello che mi hanno risposto con grande disponibilità, ci siamo parlati e poi ho parlato al calciatore e abbiamo tutti insieme contribuito alla conclusione che era meglio che il calciatore restasse a riposo perché anche lui sentiva questa necessità. Penso che tutti abbiamo fatto la cosa giusta. Non ha manco giocato con l’Atalanta e quindi c’è stata coerenza da parte di tutti»

L’ex tecnico del Napoli ha diramato la lista dei 27 giocatori convocati che faranno parte del gruppo azzurro: spiccano l’assenza di Immobile, la novità Udogie (prima chiamata per lui) e i ritorni di Kean e Bonaventura. La novità dell’ultim’ora è Orsolini al posto di Zaccagni, non al top. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

ilnapolista © riproduzione riservata