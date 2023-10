Napoli-Milan è la seconda partita più vista della giornata, oltre 1,6 milioni di spettatori (C&F)

La partita di ieri sera è la terza più vista su Dazn ad oggi. Seconda Inter-Roma che ha registrato 1,7 milioni di spettatori

La decima giornata di Serie A è andata piuttosto bene dal punto di vista dei telespettatori. Calcio & Finanza ha infatti fornito i dai degli ascolti delle partite del turno di campionato appena concluso. Per Dazn un nuovo record stagionale, quello della decima giornata è il dato migliore della stagione. Oltre 6,2 milioni di telespettatori hanno visto la rimonta del Cagliari, la vittoria dell’Inter, il pareggio per 2-2 di Napoli-Milan e il gol in extremis della Lazio.

Inter-Roma “ha tenuto incollato allo schermo più di 1,7 milioni di spettatori ed è il secondo match più seguito da inizio stagione. Dietro a Milan-Juventus della nona giornata che aveva raccolto 1.980.410 spettatori“.

Il 2-2 fra Napoli e Milan ha registrato “oltre 1,6 milioni”. Un appassionante pareggio “che entra di diritto nella Top 5 dei match più visti su Dazn ad oggi, occupando il terzo posto“.

Gli ascolti della decima giornata

Inter-Roma – 1.701.831 spettatori;

Napoli-Milan – 1.643.810 spettatori;

Juventus-Verona – 761.380 spettatori (gara in co-esclusiva con Sky);

Lazio-Fiorentina – 498.498 spettatori (gara in co-esclusiva con Sky);

Lecce-Torino – 311.653 spettatori;

Genoa-Salernitana – 298.757 spettatori;

Sassuolo-Bologna – 286.445 spettatori;

Empoli-Atalanta – 276.305 spettatori;

Monza-Udinese – 261.191 spettatori;

Cagliari-Frosinone – 221.403 spettatori (gara in co-esclusiva con Sky).

Questa mattina su Libero, Moggi ha commentato così il risultato del Napoli:

«Il Napoli ha pareggiato grazie a due papere del Milan. Napoli-Milan è finita con un 2-2 che scontenta tutti. Doveva essere la partita delle fasce sinistre (per il Milan Theo e Leao, per il Napoli Kvara), ma sono emerse invece le destre con Calabria e Pulisic per i rossoneri e Politano per i napoletani. Tanto che si potrebbe ben dire che la squadra di Garcia ha pareggiato grazie a due papere dei rossoneri e non perché ha dominato l’avversario. Il Napoli ha dimostrato di risentire della mancanza di Osimhen, della sua imprevedibilità, della sua tecnica accoppiata alla forza fisica, che agevola soprattutto Kvara. Le nostre considerazioni ci portano a concludere che il Milan ha perso due punti e il Napoli ne ha guadagnato uno»

