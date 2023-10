Napoli, Lopetegui si è proposto per il dopo Garcia (Sport Mediaset)

A Castel Volturno è arrivata la proposta dell’ex ct della Spagna, ha avuto esperienze importanti come quella al Real. Tuttavia non sarebbe trai i pensieri di De Laurentiis

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, a Napoli per il dopo Garcia si è proposto anche Julen Lopetegui. Un altro ex ct come Antonio Conte che sembra esser l’unico nei pensieri del presidente De Laurentiis.

“Sulla panchina del Napoli potrebbe sedersi un altro ex commissario tecnico. Dalle parti di Castel Volturno è arrivata la proposta di Julen Lopetegui, già tecnico della Spagna. Il mister spagnolo si è liberato in estate dal Wolverhampton e in passato ha avuto esperienze importanti come quelle con Siviglia e Real Madrid. L’iberico non sarebbe però attualmente al centro dei pensieri per De Laurentiis che punta molto su Conte“.

Già due giorni fa, il Napolista aveva anticipato la rosa di candidati ipotizzati per sostituire Garcia alla guida degli azzurri. Tra loro c’era anche l’ex Real Madrid Lopetegui:

“C’è anche Lopetegui per l’eventuale dopo Garcia. Sono ore di riflessione in casa Napoli per il futuro della guida tecnica. La sconfitta per 3-1 contro la Fiorentina pare che abbia aperto gli occhi al presidente De Laurentiis sul tecnico francese che fin qui ha mostrato di non essere mai riuscito a stabilire un feeling con la squadra. Incontro oggi tra Adl e l’allenatore.

Tra i papabili alla successione non va sottovalutato il nome di Lopetegui che ben conosce il 4-3-3, ha guidato la Nazionale spagnola prima di essere defenestrato in malo modo da Rubiales, parentesi sfortunata al Real Madrid, poi tre anni a Siviglia dove ha vinto un’Europa League e infine un anno non bene in Premier con i Wolves. Accanto a lui i nomi più gettonati, ossia Conte e Tudor su tutti“.

ilnapolista © riproduzione riservata