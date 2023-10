Napoli-Fiorentina, Italiano pensava di giocare con due mancini

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulle tattiche che il tecnico della Fiorentina aveva pensato di mettere in campo per la sfida contro il Napoli

Italiano era l’allenatore prescelto per il dopo Spalletti a Napoli. Poi, le cose sono andate diversamente ha ricordato questa mattina il Corriere del Mezzogiorno in avvicinamento alla sfida di questa sera al Maradona tra Fiorentina e Napoli. “Garcia affronta la Fiorentina di Italiano, che poteva essere l’erede di Spalletti sulla panchina del Napoli. Era tra i primi nomi nella lista di De Laurentiis che non ha voluto esplorare il percorso da compiere per ingaggiare un allenatore sotto contratto in virtù degli ottimi rapporti con la Fiorentina”

L’edizione in edicola oggi del Corriere Fiorentino fa il punto della situazione sulle scelte di Italiano in vista di Napoli-Fiorentina:

“In difesa Milenkovic si riprenderà il posto, mentre a sinistra tornerà titolare Parisi. A proposito. Nei giorni scorsi Italiano aveva pensato di giocarsela con i due mancini, il problema è che Biraghi è parso ancora in difficoltà dopo l’infortunio e il mister non può permettersi chi non è al 100%. Per il resto, largo a chi ha dimostrato di avere una marcia in più. Due come Arthur e Duncan al momento sono su un altro pianeta rispetto a Maxime e Mandragora. E se Bonaventura cercherà di festeggiare il ritorno in Nazionale, per Nico sarà l’occasione per vivere una notte da 10, nello stadio del «Diez»”.

