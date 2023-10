L’Arabia punta a Mourinho, Zidane e Conte per alzare il livello dei tecnici (Relevo)

Da capire se cederanno alle ingenti somme di denaro. Verranno inoltre investiti circa 17 milioni per città sportive e stadi. Il processo durerà dieci anni.

Quest’anno il calciomercato dell’Arabia Saudita ha letteralmente battuto ogni mercato europeo, ingaggiando calciatori di fama mondiale. La Saudi Pro League, però, non vuole fermarsi solo ai giocatori; dal prossimo mercato verranno effettuati blitz per convincere gli allenatori di grande livello che si trovano senza squadra; inoltre, ci saranno nuovi investimenti sulle infrastrutture. Relevo scrive:

“L’Arabia Saudita sta portando avanti una delle più grandi rivoluzioni del calcio moderno. Con i soldi, è riuscita a convincere alcune delle stelle del calcio europeo ad approdare nel campionato saudita. Stipendi faraonici per convincere i veterani negli ultimi anni della loro carriera (Cristiano Ronaldo, Benzema), ma anche alcuni giovani emergenti (Gabri Veiga o Jota). Anche i grandi campionati non possono competere. Ma non finisce qui. L’Arabia Saudita continuerà a cercare di ingaggiare talenti in campo, ma le prossime finestre di mercato saranno dedicate soprattutto agli allenatori. L’intenzione della federazione è quella di convincere i tecnici di alto livello a fare un salto di qualità nella Saudi Pro League. La considerano una mossa chiave per continuare l’evoluzione del loro calcio.

La tattica sarebbe la stessa che hanno usato con i giocatori: contratti brevi e stipendi ben al di sopra della media europea, per facilitare la negoziazione. Hanno già firmato tecnici come Jorge Jesus, Nuno Espirito Santo o Gerrard, ma l’intenzione ora è quella di ottenere nomi di alto livello. Hanno iniziato con la Nazionale chiamando Roberto Mancini. Mourinho, Zidane o Conte, tutti senza una squadra assicurata per la prossima stagione, potrebbero ricevere offerte allettanti per continuare la loro carriera nel paese asiatico in cambio di ingenti somme di denaro.

Prima della Coppa del Mondo 2034, il piano prevede di investire una cifra che si aggira intorno ai 17 milioni di euro nei prossimi anni per la crescita del calcio. Non si tratta solo di ingaggiare giocatori e allenatori. Si sta lavorando a nuove infrastrutture come le città sportive e gli stadi. Questo è solo l’inizio di un processo che durerà un decennio”.

L’ARABIA SI CANDIDA PER I MONDIALI 2034:

«Il Regno dell’Arabia Saudita ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2034. Guidato dalla Federcalcio dell’Arabia Saudita (SAFF), l’offerta per il 2034 intende offrire un torneo di livello mondiale e trarrà ispirazione dalla trasformazione sociale ed economica in corso dell’Arabia Saudita e dalla profonda passione del paese per il calcio».

