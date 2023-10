Il Napoli non è più dominante ma sembra finalmente seguire Garcia (Libero)

Il tecnico francese non ha paura di rivoluzionare la formazione con tre cambi, dispensando bocciature. Il Napoli riempie il bicchiere a metà

Il Napoli non è più dominante ma sembra finalmente seguire Garcia. Lo scrive il quotidiano Libero che va controcorrente sulla squadra di Garcia che ieri sera al Maradona ha pareggiato 2-2 col Milan dopo aver chiuso il primo tempo sotto 0-2.

L’articolo è di Claudio Savelli.

Il Milan è una squadra che si esalta se ha campo davanti a sé in cui far correre Pulisic e Leao sugli esterni, Reijnders e Musah nelle tracce centrali , Theo e Calabria a partire dalla difesa, e Giroud che può fare il centravanti d’area e basta. Non a caso il francese interrompe un digiuno di due mesi con una doppietta. Come tutte le reazioni nervose, però, l’energia finisce presto. Così il Napoli a sua volta nella ripresa trova spazio per reagire alla mediocrità del primo tempo, anche grazie ad un Rudi Garcia che non ha paura di rivoluzionare la formazione con tre cambi, dispensando bocciature. Il Napoli riempie il bicchiere a metà. Non è più dominante, ma sembra finalmente seguire l’allenatore.

LA DIFESA DEL NAPOLI È INADEGUATA (CORSPORT)

La difesa del Napoli è inadeguata, scrive Alessandro Barbano – condirettore del Corriere dello Sport – nel commento a Napoli-Milan 2-2.

Il Napoli il possesso palla l’ha ormai perduto e non fa nulla per recuperarlo. Che vuol dire non avere strategie per uscire dal pressing avversario con geometrie, smarcamenti e tocchi di prima intenzione collaudati. Quelli di Spalletti, per intenderci. Questa incapacità ha un prezzo. Quello di subire l’offensiva degli avversari con una difesa inadeguata. Non solo per la condizione imbarazzante di Rrahmani, ma per l’incertezza tattica di Natan. S’è visto non solo sui due gol di Giroud, ma in molte altre occasioni, in cui la palla ha viaggiato pericolosamente davanti a Meret portando letteralmente a zonzo i due centrali azzurri.

Se poi non è finita quattro a zero, è proprio per quell’irredimibile immaturità che fa del Milan di Pioli un’eterna adolescente.

In queste condizioni il Napoli non può permettersi di giocare in difesa. E stavolta lo ha capito anche Garcia, che nel secondo tempo ha osato con un quattrodue-tre-uno risultato decisivo.

