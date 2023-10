La difesa del Napoli è inadeguata (Barbano)

Il Corsport: non solo per la condizione imbarazzante di Rrahmani, ma per l’incertezza tattica di Natan. S’è visto non solo sui due gol di Giroud

La difesa del Napoli è inadeguata, scrive Alessandro Barbano – condirettore del Corriere dello Sport – nel commento a Napoli-Milan 2-2.

Il Napoli il possesso palla l’ha ormai perduto e non fa nulla per recuperarlo. Che vuol dire non avere strategie per uscire dal pressing avversario con geometrie, smarcamenti e tocchi di prima intenzione collaudati. Quelli di Spalletti, per intenderci. Questa incapacità ha un prezzo. Quello di subire l’offensiva degli avversari con una difesa inadeguata. Non solo per la condizione imbarazzante di Rrahmani, ma per l’incertezza tattica di Natan. S’è visto non solo sui due gol di Giroud, ma in molte altre occasioni, in cui la palla ha viaggiato pericolosamente davanti a Meret portando letteralmente a zonzo i due centrali azzurri.

Se poi non è finita quattro a zero, è proprio per quell’irredimibile immaturità che fa del Milan di Pioli un’eterna adolescente.

In queste condizioni il Napoli non può permettersi di giocare in difesa. E stavolta lo ha capito anche Garcia, che nel secondo tempo ha osato con un quattrodue-tre-uno risultato decisivo.

LA DIFESA DEL NAPOLI NELLE PAGELLE NAPOLISTE

RRAHMANI. E dire che non comincia male. Anzi. Nei primi tre minuti salva due volte la porta. Poi il buio risucchia Amir e in dieci minuti l’arzillo Giroud ne fa due. Vale la pena ripetere quanto pensato e scritto già a inizio stagione: Rrahmani almeno sinora non ha dimostrato la forza e il carisma per guidare la difesa. Non dimentichiamo infatti che è sempre stato un ottimo gregario, dapprima di Kalidou indi dell’invincibile Kim. E visto che Giroud non è Djuric, com’era facilmente prevedibile, ecco il patatrac. La solitudine dell’attaccante francese, nell’azione del primo gol milanista, è la foto spietata ed emblematica di una difesa modestissima, certamente non da scudetto – 4

Due salvataggi e due “autogol”. Il bilancio, contro il Milan che, non dimentichiamo, ci trastullò tra Champions e campionato solo un anno fa, è un disastro – 3

NATAN. D’accordo, continuiamo a dire che è un bravo ragazzo, che s’impegna e così via ma il crollo di Amir trascina anche il palindromo brazileiro in una prestazione opaca, fino all’ingenua autodistruzione con l’espulsione al 89’. Dite quello che volete ma non è da Napoli, almeno non per lottare al vertice – 5

Tiene la posizione molto meglio di Rrahmani, ma non si può dire che non sia da Napoli. E poi: quale Napoli, Fabrizio? Quello del primo tempo, totalmente sbagliato in campo, o quello del secondo, in cui sembra essere suonata la sveglia all’improvviso? Il giallo che gli frutta l’espulsione, poi, mi è sembrato un po’ eccessivo – 5

