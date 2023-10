Di Lorenzo: «Non c’è alcuna frizione. Ma le reazioni alle sostituzioni sono un po’ troppe»

A Sky. «È un momento delicato, non stiamo facendo benissimo, siamo sotto il nostro livello. Il campionato è lungo»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Passo indietro rispetto al Real Madrid?

«Non stiamo riuscendo a dare continuità di risultati, di prestazioni, ci tenevamo alla terza vittoria consecutiva, non ci siamo riusciti. Dispiace che adesso c’è la sosta, appena rientreremo lavoreremo sugli errori che abbiamo fatto».

Garcia ha parlato di poca aggressività, di mancanza di furbizia.

«Una cosa generale della squadra, dobbiamo dare più pressione sul portatore di palla, limitarlo, non farlo giocare facile. La Fiorentina è ben messa in campo, gioca un buon calcio, non siamo riusciti a fare il nostro tipo di gioco».

Costacurta: si possono evitare queste reazioni poco piacevoli da parte dei giocatori sostituiti?

«Dobbiamo evitare certi tipi di atteggiamenti che in questo momento fanno più clamore, è una cosa che non va fatta, serve rispetto per chi entra, per la scelta dell’allenatore, sono cose che sistemeremo, a caldo ci può stare una minima reazione, in questo momento ne stanno succedendo un po’ troppe e non va bene.

Caressa: ma questo gruppo dei saggi che fate? Avete un Gruppo whatsapp? Da fuori non c’è sensazione di grande tranquillità

«Al di là dei saggi, non c’è questo tipo di frizione. È un momento delicato, non stiamo facendo benissimo, siamo sotto il nostro livello, il livello dei giocatori che abbiamo in squadra, è una situazione che non ci vede felici. Il campionato è lungo, dobbiamo iniziare a fare di più tutti quanti».

Caressa: Complimenti Di Lorenzo, sei un grande capitano.

