De Laurentiis sa che per avere Conte serve un progetto vero (Gazzetta)

De Laurentiis non ha fatto nomi e non ha neanche ufficialmente esonera Rudi Garcia dalla panchina del Napoli, ma potrebbe solo essere questione di giorni. Perché il presidente del Napoli ha capito e ammesso i suoi errori, come ha scritto oggi il Corriere dello Sport

“al minuto 77 di Napoli-Fiorentina, Aurelio De Laurentiis ha afferrato la parte lucida di se stesso, l’ha sistemata al centro del villaggio ed ha fatto pulizia dei propri umanissimi errori: è da un atto di profonda umiltà che si giudica un imprenditore (pure calcistico) e quel presidente che appena a giugno scorso ha scelto di ridefinire demolendoli – i contorni delle proprie competenze, non ha avuto pudore nel battersi il petto e dichiararsi colpevole”

Forse lo ha fatto nello stanzino in cui si è chiuso al Maradona dopo la disfatta contro la Fiorentina, ma non si è perso, è ripartito alla ricerca di una soluzione e la sua soluzione al momento è Antonio Conte. Proprio per questo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli sta cercando le strategie ideali per far in modo che il tecnico accetti la panchina del Napoli

“Mentre Conte a Torino si godeva la festa, De Laurentiis studiava la strategia per provare a convincere l’ex c.t. ad accettare Napoli: il presidente sa che Conte ha un carattere forte come il suo e che servirà un progetto vero e solido per avere il suo sì del tecnico, che solitamente non ama entrare in corsa. E servirebbe un ingaggio top. Ma Aurelio è pronto ad andare in pressing, almeno fino alla fine di questa sosta per le nazionali. Viceversa, senza l’ok di Conte, ci sarebbe già pronto un piano B”.

