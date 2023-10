De Laurentiis non ha alcuna intenzione di disertare la Supercoppa (Repubblica)

L’obiettivo del Napoli è solo quello di non far disputare la fase finale della competizione in Arabia

Le parole di ieri del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha parlato alla Luis:

«Deficiente chi vuol andare in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa. Avete visto quello che succede in Israele? Potrebbe esserci blocco aereo su quei territori”. Così Aurelio De Laurentiis ufficializza il “no” del Napoli alla trasferta di gennaio in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa italiana. Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico! – continua il presidente del Napoli – Non boicotto: ho solo detto ragionate»

Sono suonate come una volontà del club azzurro di non partecipare alla SuperCoppa Italiana. Tanto è vero che la Gazzetta scriveva che Napoli e Fiorentina non volevano giocare la Supercoppa in Arabia e che sarebbero state sostituite con Milan e Atalanta, questo avrebbe previsto delle pesanti sanzioni da parte della Lega contrariata dalla scelta. Ma il Napoli non ha fatto nessuna scelta. Come del resto anche la Fiorentina che ieri ha precisato di non aver mai comunicato di non voler disputare la Supercoppa: «Non abbiamo mai comunicato di non voler partecipare alla prossima edizione della Supercoppa italiana. Ci siamo meritati di disputare la Supercoppa e quindi vi parteciperemo regolarmente. Le indiscrezioni circolate circa un nostro dietrofront ci hanno infastidito».

In sostanza il Napoli, scrive oggi Repubblica, non ha alcune intenzione di non disputare la Supercoppa, solo che non vuole che in faccia in Arabia

“Questa Supercoppa non s’ha da fare. A Riad. È l’obiettivo del Napoli. Il presidente De Laurentiis non ha alcuna intenzione di disertare la competizione che dal 2024 cambia formula: non più la sfida secca tra la vincente dello scudetto e quella della Coppa Italia, ma una Final Four cui partecipano pure la seconda classificata in campionato e la finalista di Coppa Italia. Semplicemente, non vuole giocarla in Arabia”

