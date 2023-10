«La Fiorentina non ha mai comunicato di rinunciare alla Supercoppa, ce la siamo meritata»

Rientra quindi il rischio di una mancata partecipazione, almeno per la Fiorentina che si è infastidita per le indiscrezioni di oggi. Per il Napoli, a dettare la linea è il presidente De Laurentiis che ha già dichiarato pubblicamente il suo dissenso rispetto alla sede del minitorneo. Questo pomeriggio, durante un convegno alla Luiss:

«Deficiente chi vuol andare in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa. Avete visto quello che succede in Israele? Potrebbe esserci blocco aereo su quei territori. Ragazzi, vi siete resi conto che con quattro aerei portiamo la bellezza di 120 giocatori che valgono quello che valgono? Ma siete deficienti».

«Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico! Perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là? – continua il presidente del Napoli – Non boicotto: ho solo detto ragionate»