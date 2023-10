Boniek: «Starei attento alle notizie di Corona, lui ricatta metà del mondo social e dello spettacolo in Italia»

«Zalewski afferma di non aver mai scommesso. Corona non è un giornalista, non dico che non sia vero ciò che dice ma ha ricattato la gente»

Zbigniew “Zibì” Boniek ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma “Prawda Futbolu” sulla vicenda scommesse che ha coinvolto anche Nicola Zalewski, calciatore della Roma. A riportare le sue parole Sport.pl:

«Ho parlato con il suo manager e ha detto che Nicola afferma assolutamente di essere pulito, non ha mai scommesso nulla».

L’ex presidente della Federcalcio polacca pone l’attenzione anche sulla fonte della informazioni. A Truth of Futbolu ha detto:

«È incredibile, un terremoto assoluto. Questo è incredibile, ma le notizie vanno verificate. Innanzitutto lo dice il giornalista Fabrizio Corona. E Fabrizio Corona non è un giornalista. Questo è un ragazzo che ha ricevuto una condanna a 13 anni per molte cose diverse. Era un paparazzo, ha ricattato la gente, ecc. E non dico che non sia vero, perché potrebbe svilupparsi diversamente…».

Infatti per quanto riguarda proprio Zalewski, Boniek ribadisce:

«Per quanto riguarda Nicola Zalewski, fino ad oggi non ho sentito che nessuna procura abbia informato che sia in corso un procedimento contro di lui. La situazione è completamente diversa nel caso di altri sospettati, tra cui: Fagioli e Zaniolo. Naturalmente la polizia ha già parlato con loro. Innanzitutto si è offerto volontario Fagioli della Juventus. Ha detto che ha giocato, ma non ha scommesso sulle sue partite».

E ancora:

«Ho parlato con il suo manager e ha detto che Nicola afferma di essere assolutamente pulito, non ha mai scommesso in vita sua. Vorrei credergli su questa vicenda, ma starei attento a dare giudizi in base alle notizie che ci dà Fabrizio Corona, perché lui ricatta metà del mondo social e dello spettacolo in Italia».

