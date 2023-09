Zielinski sta per riprendere il dialogo con il Napoli per il rinnovo (Gazzetta)

Un mese fa la rinuncia all’Arabia Saudita. Ora il polacco è pronto ad accettare l’offerta al ribasso presentata da De Laurentiis

Dopo il rifiuto a trasferirsi in Arabia Saudita, Piotr Zielinski sta per riprendere il dialogo con il Napoli per il prolungamento del suo contratto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista polacco ha già teso la sua mano al club proprio con il rifiuto dell’offerta dell’Al-Ahli, un mese fa. De Laurentiis ha atteso con pazienza la sua risposta. Ora le parti potranno tornare a parlarsi. La rosea scrive:

“Il dialogo tra le parti, dunque, sta per essere riallacciato dove si era interrotto”.

De Laurentiis ha proposto a Zielinski un rinnovo fino al 2026 con uno stipendio più basso, a 2,5 milioni. Ora il polacco sta valutando con attenzione la possibilità di restare al Napoli anche se guadagnando meno. Se non si arriverà un accordo tra le parti, a febbraio Zielinski sarebbe libero di accordarsi con un altro club.

“Piotr adesso sta valutando con attenzione anche la possibilità di guadagnare meno pur di rimanere al centro di un progetto che lo vede protagonista e in una città che la sua famiglia ha dimostrato di gradire. Certo gli affari si fanno in due, ma sul tavolo peserà il fatto che in futuro potrebbe non essere più necessario presentare una proposta a Castel Volturno. Se non sarà formalizzato un rinnovo di contratto, il calciatore sarà infatti libero di accordarsi con un’altra società dal 1° febbraio. È facile immaginare che un’opportunità del genere faccia gola a molti. D’altronde, Zielinski resta un elemento fondamentale del progetto tecnico del Napoli e questo ne rafforza lo status”.

