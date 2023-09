Terremoto a Napoli, Campi Flegrei, la scossa più forte dal terremoto del 1980

Una scossa di magnitudo 3,8. Epicentro tra la Solfatara e gli Astroni, al confine tra Napoli e Pozzuoli. Panico al cinema The Space

I Campi Flegrei tremano ancora. Questa sera, alle 19,49, tra Napoli e Pozzuoli si è registrata una forte scossa di terremoto avvertita anche a Napoli centro e in altre zone della città. L’Ingv riferisce che l’epicentro del terremoto è nell’area tra la Solfatara di Pozzuoli e gli Astroni, al confine tra Napoli e Pozzuoli e che la magnitudo è stata di 3.8. L’Ingv parla di “sciame sismico in atto”. Da tempo nei Campi Flegrei è in atto un fenomeno di sciami sismici ripetuti legati al bradisismo.

La profondità a cui è avvenuta la scossa, secondo quanto riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata di 2,5 chilometri.

La scossa è stata avvertita in maniera distinta al Vomero, Posillipo e Fuorigrotta: al cinema The Space le persone presenti hanno abbandonato di corsa le sale in preda al panico.

Alle 19:45, un (relativamente) intenso #terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto tra Pozzuoli e Bagnoli, all’interno della caldera dei #CampiFlegrei. La scossa è stata nettamente avvertita anche a #Napoli e risulta essere la più forte dalla crisi sismica degli anni 80′. pic.twitter.com/ORkWHah5OT — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) September 7, 2023

Il sisma è stato avvertito in tutto il circolo urbano del Vesuvio, in Comuni come Portici e San Giorgio a Cremano, oltre che nelle città della zona flegrea come Pozzuoli e Quarto, e nell’area a nord di Napoli (Villaricca, Mugnano e Marano). Scossa segnalata anche dal sismografo di Campobasso, in Molise.

L’Ingv fa sapere che dalle 19.45 ha registrato uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore di magnitudo 3.8. In seguito all’evento, la Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.

