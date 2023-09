Se a Bologna giocano Di Lorenzo e Ostigard, vuol dire che Natan è il quinto centrale

Juan Jesus è stato costretto agli straordinari e lo ha pagato dal punto di vista muscolare. Ora Garcia per Bologna è di fronte a un bivio

Se guardate allo storico di Juan Jesus, il brasiliano raramente negli ultimi anni ha giocato tante partite così ravvicinate (lo scorso anno quattro) Juan Jesus non è anziano, calcisticamente parlando. Ha 32 anni. Ma in questo inizio di stagione è stato una colonna del Napoli di Garcia dopo essere stato riserva con Spalletti in entrambe le stagioni, per non parlare delle ultime due stagioni alla Roma dove è stato un comprimario.

Juan Jesus ha giocato tutte e quattro le partite di campionato e poi anche la sfida di Champions in Portogallo e i muscoli non hanno retto. Oggi hanno ceduto in allenamento. Lui non partirà per Bologna. Almeno non per giocare. Non partirà nemmeno Rrahmani: anche per lui un problema muscolare. In conferenza Garcia ha giustamente sottolineato l’assurdità della situazione di Rrahmani. Ha giocato entrambe le partite della Nazionale kosovara mentre il Napoli – che ne detiene il cartellino – non ha potuto utilizzarlo a Genova e ha dovuto sostituirlo dopo nemmeno un quarto d’ora a Braga.

Adesso però la questione è un’altra. Garcia ha i difensori centrali contati. Gliene sono rimasti due. Uno è Ostigard che giocherà. e l’altro è Natan oggetto misterioso della campagna acquisti azzurra. Non ha mai giocato fatta eccezione per gli ultimi sei minuti in Champions: una scivolata in area e due palloni spazzati via. È evidente che il tecnico francese non lo considera pronto. E a questo punto bisognerà vedere cosa accadrà domani. Che farà Garcia? Schiererà la coppia Ostigard-Natan oppure sposterà, come già capitato in passato, Di Lorenzo centrale e troverà un posto sulla destra. Forse Zanoli. Vedremo. Se dovesse giocare Di Lorenzo centrale, vorrebbe dire che Natan è il quinto difensore centrale su quattro. Garcia ha le sue responsabilità ma il mercato del Napoli al momento non ha impattato quasi per nulla sulla prima squadra.

