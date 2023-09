Juan Jesus infortunato, Napoli senza difesa per Bologna: Garcia rischierà Natan?

Juan Jesus ha giocato troppo per i suoi standard e ha avuto un problema muscolare. Cosa farà Garcia? Anche Di Lorenzo tra le opzioni

Juan Jesus infortunato, non parte per Bologna: piove sul bagnato sul Napoli che è senza difesa. Pure Rrahmani è infortunato.

Tegola per il Napoli. Come comunicato dal club nel report da Castel Volturno, Juan Jesus si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, non prenderà parte alla trasferta di Bologna. Una pessima notizia per il Napoli che già dovrà rinunciare all’infortunato Rrahmani.

Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra. Rrahmani ha svolto terapie. Cajuste ha svolto l’intera sessione in gruppo. Juan Jesus si è fermato anzitempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, non prenderà parte alla trasferta di Bologna.

Purtroppo Juan Jesus è stato costretto a giocare troppe partite per i suoi standard. È stato costretto soprattutto perché il Napoli ha acquistato Natan difensore evidentemente non pronto altrimenti Garcia (che non è pazzo) lo avrebbe fatto giocare. E invece il brasiliano esperto ha dovuto fare gli straordinari e li ha pagati.

Domani a Bologna Garcia giocherà con Ostigard e Natan oppure con Ostigard e un difensore adattato centrale (Di Lorenzo?). Ricordiamo che Rrahmani è infortunato.

