Prandelli: «Raspadori? Gli manca la freddezza davanti la porta»

Raspadori è sicuramente uno dei tanti punti interrogativi del Napoli targato Garcia. Luciano Spalletti lo ha scelto come uno degli attaccanti di riferimento della Nazionale schierandolo al posto di Immobile contro l’Ucraina. Cosa che aveva provato a fare già ai tempi del Napoli, come lo stesso Raspsdori ha ricordato «È un aspetto importante quello di avermi dato grande fiducia, mi ha fatto giocare punta centrale ed era un po’ che non giocavo in questo ruolo. Ora comincia un periodo in cui si gioca molto spesso».

Il limbo di Raspadori è frustrante. La storia di un attaccante che non sa più in che lingua parlare. Ieri sera ha deciso di farlo vedere al proprio allenatore visto che non ha avuto il tempo di vedere le sue prestazioni in Nazionale. E giusto per non lasciare nulla al caso lo ha ribadito nelle interviste post-partita.

«Io sono cresciuto facendo l’attaccante centrale, ho sempre privilegiato quella posizione. Lì mi sento naturale, poi ho sempre ricoperto anche altri ruoli, mi metto sempre a disposizione, l’intelligenza di capire quelli che sono gli spazi».

In una intervista per Tuttosport, Cesare Prandelli ha parlato del giocatore del Napoli:

«L’ho sempre considerato un attaccante più che una seconda punta, poi si adatta pur di giocare, ma ha le caratteristiche del centravanti».

C’è stato poi l’azzardo di paragonare Raspadori a Paolo Rossi, ma Prandelli ha sottolineato che è troppo presto per parlare di confronti del genere.

«Se sembra Paolo Rossi? In certe movenze, nella capacità di far giocare i compagni. Ma il paragone è impegnativo: gli manca un poco di freddezza sotto porta e deve indossare la maglia da titolare di un grande club per un po’, prima di azzardare confronti, ma le qualità le ha».

Raspadori, sia nel Napoli che in Nazionale, veste la maglia di una riserva e non di un titolare. Tra i partenopei si sostituisce alle ali o a supporto di Osimhen, mentre in Nazionale ci sono ancora diversi nomi davanti a lui, come Immobile.

Per Prandelli, il giovane italiano potrebbe essere la riserva di entrambe queste grandi punte, ma prima deve trovare la continuità di un titolare per poter crescere.

🔥 Raspadori gets us back into it with a fine strike 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/erTsRoVtqw — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) September 17, 2023

