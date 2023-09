Caro Garcia, con Raiplay può guardare Raspadori in Nazionale quante volte vuole

Non è riuscito a guardare l’Italia. Effettivamente martedì c’erano tanti napoletani in campo. In ogni caso Spalletti gli ha fatto un favore

Abbiamo saputo da Rudi Garcia che lui la partita della Nazionale non l’ha guardata. Ha detto in conferenza stampa che ha tanti calciatore in Nazionale, non ha dieci occhi e quindi non può seguire tutti i giocatori del Napoli impegnati con le loro Selezioni. Effettivamente martedì sera giocavano Norvegia-Georgia con Ostigard e Kvaratskhelia, Malta-Nord Macedonia con Elmas che evidentemente gli era sfuggito negli allenamenti, poi Svezia-Austria 1-3 con Cajuste rimasto in campo 75 minuti, e anche Romania-Kosovo con Rrahmani (ma qui è stato favorito dalla sospensione della partita per gli striscioni anti-Kosovo, ha potuto seguirla dopo in santa pace). Volendo, c’era anche l’amichevole della sua Francia in Germania: forse la partita più interessante.

Ha fatto bene a non guardare Italia-Ucraina, a patto di sapere che esiste Raiplay (www.raiplay.it). Ci si collega ed è come entrare nell’archivio Rai. Si trovano chicche imperdibili e la sezione sportiva è davvero ben fatta. Può trovare le partite della Nazionale e riguardarle come e quando vuole. Poi, onestamente, come abbiamo scritto, ci sembra che Spalletti abbia offerto un assist prezioso al tecnico francese. Raspadori è innanzitutto un attaccante. E ha fatto il centravanti. Ruolo che, come ha ricordato il signor Rudi, nel Napoli ha più difficoltà a ricoprire vista la presenza di un certo Osimhen.

In ogni caso, per il futuro, se volesse guardare in differita le performance dell’Italia di Spalletti, basta andare su Raiplay. È sufficiente avere una connessione internet.

