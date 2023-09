Pogba chiede le controanalisi: nuovo esame il 20 settembre

Scadeva oggi il termine temporale per ufficializzare la richiesta. Se la positività al testosterone sarà confermata si potrebbe andare a processo

Il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, ha chiesto ufficialmente le controanalisi dopo la positività al testosterone emersa dal controllo antidoping effettuato lo scorso 20 agosto, dopo Udinese-Juventus. L’esame sul campione di urina di Pogba sarà eseguito il 20 settembre. Se la positività sarà confermata, si aprirà il processo.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Paul Pogba, sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping perché trovato positivo al testosterone in un controllo antidoping effettuato dopo Udinese-Juventus del 20 agosto, ha formalizzato la richiesta delle controanalisi. L’esame sul campione B dell’urina del calciatore della Juventus sarà eseguito il 20 settembre. Solo dopo il risultato, se confermata la positività, si aprirà la fase processuale”.

Nel caso in cui la positività fosse confermata, le strade possibili saranno tre: archiviazione, patteggiamento o processo davanti al Tribunale nazionale antidoping.

Nel caso di condannale pene previste sono la squalifica fino a due anni, che potrebbero anche raddoppiare “se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata specificata e l’Organizzazione Antidoping è in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale”.

In caso di condanna o assoluzione ci potrebbe poi essere un ricorso al Tas di Losanna.

Pogba è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping l’11 settembre scorso. Oggi scadeva il termine dei tre giorni entro cui fare richiesta delle controanalisi.

