Pioli: «Donnarumma e Tonali in Champions? Con me hanno dato tutto, li saluterò con piacere»

A Dazn: «Stiamo lavorando insieme da un po’ di tempo e ci sono dei meccanismi da migliorare, ma più giochiamo insieme e più cresceremo».

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della gara di campionato contro la Roma allo stadio Olimpico:

Calabria dentro il campo: stasera si può riproporre e che vantaggi dà? Pioli:

«Dipenderà dalla loro uscita. Pensiamo di avere sterni bravi nell’uno contro uno e avere l’ampiezza è una delle nostre soluzioni».

Cosa ha pensato quando ha visto che incontrerà in Champions Donnarumma e Tonali? Pioli:

«Mi è piaciuto quello che ho visto dei miei giocatori. Non ho visto timori, ma stimoli ed eccitazione. Siamo il Milan e vogliamo affrontare ogni partita con la voglia di vincere. I due ex con me hanno dato tutto e li saluterò con piacere».

