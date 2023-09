Scrive il quotidiano inglese: “Il comunicato della società si ferma un attimo prima di chiedere scusa all’attaccante nigeriano”

Di Osimhen all’estero si parla eccome. Quel che è successo fuori dall’Italia non è considerato irrilevante.

Il “caso” TikTok ha avuto una risonanza internazionale. Se ieri la Süddeutsche Zeitung si chiedeva “il Napoli tratta così i suoi eroi?”, il Guardian non può far a meno di sottolineare che il comunicato del Napoli non ripara granché: “medica” il lato giudiziario della questione ma non quello “morale”.

“Il Napoli – scrive il Guardian – ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di offendere il suo attaccante Victor Osimhen con video beffardi sui social media, ma i campioni della Serie A si sono fermati prima di scusarsi con il nazionale nigeriano”.

Ieri il Napolista ha scritto:

Caso Osimhen TikTok, ecco il comunicato del Calcio Napoli. Che non chiede scusa ma ufficializza che non c’era alcun intento di offendere. Potremmo dire che sono quasi scuse. In realtà è un chiarimento giuridico, le scuse rientrerebbero in un aspetto umano che in queste poche righe non è preso in considerazione. È un comunicato che denota timori per un’eventuale controversia giudiziaria. Un comunicato difensivo. Non sappiamo quanto distensivo. Diremmo poco distensivo.

E la Süddeutsche Zeitung:

È così che tratti i tuoi eroi? Sono appropriate le lamentele sulla cattiva condotta del club? La situazione ai piedi del Vesuvio si sta surriscaldando e la temperatura della discussione è alta. Puoi anche dire: è tutto come al solito.

Il quotidiano descrive Osimhen come un intoccabile, una figura in cui la città si identifica.

Solo il settore social media del Napoli apparentemente la vede diversamente. Sull’account Tiktok degli azzurri è stato condiviso un video che mostra il rigore sbagliato dal nigeriano nello 0-0 contro il Bologna. Il video è accompagnato anche da una voce camuffata (“Dammi il rigore, per favore”), l’intera intonazione è finalizzata alla malizia. Dal punto di vista di Osimhen, il frammento – apparentemente divertente – non è uno scherzo.

