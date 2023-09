Video TikTok del Napoli deride Osimhen (con accuse di razzismo). L’agente Calenda: «Fatto grave»

Scoppia il caso Osimhen. Il Napoli lancia sul canale TikTok un video che prende in giro il centravanti nigeriano per il rigore di Bologna. Inizialmente era circolato anche un video che accostava Osimhen a una noce di cocco, si tratta di un video di giorni fa che fino a oggi non aveva suscitato alcuna polemica. Resta grave, a nostro avviso. Il video è stato cancellato. Anzi i video. Ma la polemica ormai è scoppiata e il caso è appena cominciato.

In serata interviene Roberto Calenda, agente del calciatore:

«Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare». @victorosimhen9

Molti tifosi del Napoli si stanno scagliando contro l’agente Calenda.

Here’s the Osimhen video 😆🙆🏿‍♂️🙆🏿‍♂️🙆🏿‍♂️ imagine your official club social media account Posts this about their star player?? 😂 i smell a hint of racism.. and to add insult to injury Seria A credited kvaralkshelia for the title win last year. I’d leave immediately NGL Don’t play again pic.twitter.com/5kyUN3UsRT

🔴 It was brought to our attention now that the Napoli official Tiktok handle made an unprofessional racist video on @victorosimhen9 for missing the penalty against Bologna.

We hereby want the social media manager to face severe punishment. 😠pic.twitter.com/MxW1iLxgw2

