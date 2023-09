Nella prima mezz’ora il Napoli è stato impressionante. Kvara un ciclone (Marca)

Gli spagnoli tengono d’occhio il Napoli chiave Champions. “Zielinski una meraviglia. Un Napoli frenetico e meraviglioso, ma alla fine la Lazio è risorta”.

Napoli e Lazio si sono sfidate per i preziosi tre punti di uno dei primi big match della stagione. Da lontano, invece, le squadre spagnole della città di Madrid osservano i loro rivali europei e ricevono solo avvertimenti. Su Marca hanno le idee chiare:

“La prima mezz’ora del Napoli è stata impressionante. Kvaratskheila era un ciclone. Il suo inizio è stato frenetico. Ha corso, dribblato, guidato, straripato. Ha spinto più di chiunque altro, ha eseguito a tutta velocità, ha combinato, ha tirato con grande potenza. Fresco di infortunio, è cambiato dopo un’ora di gioco. Ma anche Zielinski è una meraviglia. Un arrivo preciso e insistente. Quando attacca, il Napoli appare su tutte le fasce. Kvara da una parte, Politano dall’altra, Zielinski dalla seconda linea o Osimhen , imponente, agile, vincitore di ogni duello, come riferimento offensivo. Dal più al meno, non è bastato a superare l’avversario”.

Il Napoli di Garcia convince gli addetti ai lavori in Spagna, così come anche Sarri riesce a dare dei segnali di vita. La Lazio, per il giornale spagnolo, è finalmente risorta.

“La Lazio, seconda classificata nella scorsa stagione, ha sofferto la sua entrata in scena. Prima divorata dalla pressione asfissiante con cui la squadra di casa ha risollevato una partita da capogiro. Ritmo insopportabile, senza una sola pausa, nessuna concessione. Il Napoli non ha concesso quasi nulla fino a poco prima della mezz’ora, perché anche la squadra romana, principale rivale dell’Atlético in questa edizione di ‘Champions’, è notevole”.

La prestazione valutata in modo positivo si trasforma poi in un avviso per le spagnole:

“Sono avvertite Real Madrid e Atlético de Madrid. Saranno queste italiane le rivali nella fase a gironi di Champions League, due blocchi potenti che pressano in zone opposte del campo, che vivono di occasioni, veloci, decisi e precisi nella transizione, più verticali che pazienti, con un’intensità che darà fastidio ai madrileni”.

