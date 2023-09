Champions League: per Caressa il Napoli ha il 75% di possibilità di passare il turno

Il pronostico gruppo per gruppo sull’account Instagram del giornalista Sky Sport. Inter al 65%, Lazio al 60%, Milan al 50%

Il giornalista Sky Fabio Caressa, ha commentato sul suo account Instagram i sorteggi di Champions League andati in scena ieri fornendo le sue percentuali di passaggio del turno per le varie squadre implicate della massima competizione europea. Il Napoli è dato da Caressa al 75%, come il Real Madrid, nel gruppo C. Per quanto riguarda il gruppo E, in cui è inserita la Lazio di Maurizio Sarri, invece, Caressa dà i biancocelesti come secondi al 60%, superati dall’Atletico Madrid al 70%. Per quanto concerne il gruppo D, che vede impegnata l’Inter, i nerazzurri sono dati favoriti al 65% seguiti dal Benfica al 50%. Infine, per il gruppo F, il Milan è al 50% con il Borussia, preceduti dal Psg al 60%.

Caressa spiega i criteri adottati per i pronostici:

“Ogni gruppo è a sé, quindi le percentuali non vanno paragonate tra squadre appartenenti a gruppi diversi. Anche all’interno del gruppo, le percentuali indicano la probabilità – secondo me – che ogni squadra ha di passare il turno, infatti il totale non è mai 100“.

Gruppo A: Bayern Monaco 80%, Manchester United 60%, Copenhaghen 20%, Galatasaray 40%

Gruppo B: Siviglia 50%, Arsenal 70%, Psv Eindhoven 45%, Lens 35%

Gruppo C: “Napoli 75%, Real Madrid 75%, Braga 15%, Union Berlino 35%“.

Gruppo D: “Inter 65%, Benfica 50%, Salisburgo 45%, Real Sociedad 40%“.

Gruppo E: “70% l’Atletico Madrid, 60% la Lazio, 40% il Feyenoord e 30% il Celtic“.

Gruppo F: “PSG 60%, Milan 50%, Borussia Dortmund 50%, Newcastle 40%“.

Gruppo G: Manchester City 90%, Lipsia 60%, Stella Rossa 25%, Young Boys 25%

Gruppo H: Barcellona 80%, Porto 70%, Shakhtar Donetsk 45%, Royal Anversa 5%

