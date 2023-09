Napoli-Lazio sarà trasmessa in tutto il mondo

Il match, in programma domani sera alle 20.45 allo stadio Maradona, avrà una copertura televisiva nei cinque continenti

Napoli-Lazio, partita in programma domani sera allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45, valida per la terza giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in tutto il mondo. Il Napoli informa con un comunicato pubblicato sul suo sito che il match avrà copertura televisiva nei cinque continenti.

Di seguito il comunicato del club di De Laurentiis:

“Riflettori accesi sullo Stadio Maradona domani sera per la terza giornata di Serie A. Napoli-Lazio sarà seguita in tutto il mondo, un evento che vedrà la copertura televisiva dei 5 continenti. Previsto il collegamento delle maggiori nazioni europee: Inghilterra, Spagna, Germania, Danimarca, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovenia e delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela. Collegate anche Australia, Canada, Usa, Cina, Giappone, Georgia, gli Stati africani di Angola, Algeria, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudafrica, Uganda, Zambia, Zimbawe. Copertura diffusa in Asia con collegamenti in Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Mongolia, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam”.

Oggi, della partita contro la Lazio ha parlato in conferenza stampa l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia. Queste le sue parole:

«Scontro tra due squadre, non è uno scontro tra allenatori. Il passato è il passato, abbiamo una gara da vincere domani. 9 punti su 9 sono meglio di 6 su 6. Il nostro obiettivo sono le tre vittorie di fila».

Il Napoli arriva da due vittorie, la prima contro il Frosinone e poi il 2-0 al Sassuolo. La Lazio ferma a 0 punti dopo due giornate, è chiamata al riscatto. Contro Lecce e Genoa due sconfitte pesanti anche se Sarri predica calma.

ilnapolista © riproduzione riservata