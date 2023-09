Rudi Garcia: «Napoli-Lazio è uno scontro tra due squadre non tra allenatori»

In conferenza stampa: «Mercato non è chiuso ma non ci si saranno grandi cose in entrata. Se arrivano nuovi giocatori non dimentico quelli che sono in rosa»

Alle 12:45 Rudi Garcia presenterà la terza giornata di campionato del Napoli. Al Maradona gli azzurri ospitano la Lazio dell’ex tecnico Sarri.

Il Napoli arriva da due vittorie, la prima contro il Frosinone e poi il 2-0 al Sassuolo. La Lazio ferma a 0 punti dopo due giornate, è chiamata al riscatto. Contro Lecce e Genoa due sconfitte pesanti anche se Sarri predica calma.

Garcia adesso può contare anche su uomini adatti a un modulo tattico diverso dal 4-3-3. Dovrebbe tornare titolare Kvara, in panchina potrebbe sedersi Raspadori a vantaggio di Politano. In difesa la conferma di Juan Jesus.

Le parole di Rudi Garcia:

«Il mercato non è chiuso. Poi parliamo solo di Napoli-Lazio. Sorteggio Champions poteva essere peggio come poteva essere meglio. Real Madrid uno dei più grandi club al mondo, è un giusto ritorno delle cose. Nel 2015-16 avevo qualificato la Roma e il sorteggio aveva detto Real Madrid. Mercato non è chiuso ma penso che non si saranno grandi cose in entrata. In uscita sono in trattativa l’uscita di Lozano e di Demme. Per il momento sono nostri giocatori»

«Scontro tra due squadre, non è uno scontro tra allenatori. Il passato è il passato, abbiamo una gara da vincere domani. 9 punti su 9 sono meglio di 6 su 6. Il nostro obiettivo sono le tre vittorie di fila»

«Contento di Lindstrom ma arriva da una squadra che ha già giocato due partite. Lozano, sportivamente mi piace il giocatore ma economicamente era difficile da tenere. Jesper ha fatto una stagione importante l’anno scorso e poi è un nazionale. Si tratta di un top. Se arrivano nuovi giocatori non dimentico quelli che sono in rosa, io ho dato importanza a chi è già in rosa. Normale che l’allenatore mostra fiducia a chi è qua. Ognuno avrà lo spazio per far vedere le sue qualità»

«Lindstrom può giocare vicino al centravanti, è veloce, ha il senso del gol. Si tratta di una risorsa interessante perché come Lozano può giocare nelle due fasce»

«Kvara sta bene, era importante per lui fare ancora una settimana piena. Vedremo se partirà dalla panchina o titolare»

