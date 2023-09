Mario Rui, è arrivato il suo momento: col Genoa gioca lui (Corsport)

Forse sarà stato per colpa dei viaggi di Olivera per la Nazionale o magari una spintarella di Felipe Anderson che ha fatto male al Napoli

Il ritorno di Mario Rui dopo che in campionato Olivera ha giocato tre partite su tre da titolare. Scrive il Corriere dello Sport:

C’è Mario Rui, quarto in difesa, che sembra pronto a riprendersi quel posto che gli è appartenuto per tre anni, che gli ha regalato 201 presenze e un rinnovo (fresco) fino al 2026. Forse sarà stato per colpa dei viaggi a cui Olivera s’è dovuto piegare per raggiungere il suo Uruguay o magari no, una spintarella può averla anche data Felipe Anderson, che prima della sosta e con la Lazio fece del male al Napoli su quella corsia, però l’indizio sembra scorgersi e rientra nella cronaca.

Mario Rui in estate ha rinnovato riducendosi l’ingaggio, come scrisse la Gazzetta:

“Il giocatore si è messo a disposizione per ridursi l’ingaggio ma prolungando la permanenza. L’ingaggio passa da 2,5 milioni di euro a circa 2 (gli importi sono comprensivi di bonus), per i prossimi tre anni. Giuffredi non ha richiesto alcuna commissione per questa operazione. L’agente e De Laurentiis hanno ancora un’ultima questione di cui discutere, che riguarda invece Politano; il contratto si esaurirà nel 2025, con il Napoli che ha (un’opzione a proprio favore per un’ulteriore stagione)”.

