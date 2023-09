Lozano: «Tornare al Psv era sia il mio desiderio che quello della mia famiglia»

Ai canali del club: «La nostra prima avventura qui è stata speciale. Non vedo l’ora di scrivere nuovamente delle pagine di storia qui».

Il Psv Eindhoven ufficializza l’arrivo di Hirving Lozano, che torna al club olandese con un acquisto a titolo definitivo. L’attaccante messicano ex Napoli ha scelto la maglia numero 27. Nel video di presentazione pubblicato sui social del Psv, Lozano parla del suo ritorno in Olanda come di un desiderio suo e della sua famiglia. Lozano si dice impaziente di scrivere altre pagine di storia nella sua nuova esperienza al Psv.

Di seguito le parole del messicano:

«Era sia il mio desiderio che quello della mia famiglia tornare al Psv. La nostra prima avventura qui è stata speciale, lo ricorderemo per sempre. Non vedo l’ora di scrivere nuovamente delle pagine di storia qui e di rendere questo periodo ancora più fruttuoso del precedente!».

Poco fa il Napoli ha ufficializzato la cessione del suo giocatore con un comunicato.

“La Ssc Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Hirving Rodrigo Lozano Bahena al PSV Eindhoven”.

Il Napoli ha salutato il Chucky Lozano anche con un video, pubblicato sempre sui suoi social. La dida alle immagini, che ritraggono i migliori gol dell’attaccante messicano, è la seguente:

«Abbiamo lottato, sofferto e insieme siamo caduti. Ma è insieme che poi ci siamo rialzati, per rendere il nostro sogno realtà. Grazie Chucky».

