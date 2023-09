Lozano: il Napoli ufficializza la cessione al Psv Eindhoven

Il comunicato del club e il video di saluti «Abbiamo lottato, sofferto e insieme siamo caduti. Ma è insieme che poi ci siamo rialzati, per rendere il nostro sogno realtà».

Il Napoli ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Hirving Lozano al Psv Eindhoven. Il comunicato del club sui social e sul sito ufficiale:

“La Ssc Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Hirving Rodrigo Lozano Bahena al PSV Eindhoven”.

📌 @HirvingLozano70 è un giocatore del PSV Eindhoven.https://t.co/Ej6SrEzswI — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2023

Il Napoli ha salutato il Chucky Lozano anche con un video, pubblicato sempre sui suoi social. La dida alle immagini, che ritraggono i migliori gol dell’attaccante messicano, è la seguente:

«Abbiamo lottato, sofferto e insieme siamo caduti. Ma è insieme che poi ci siamo rialzati, per rendere il nostro sogno realtà. Grazie Chucky».

Abbiamo lottato, sofferto e insieme siamo caduti. Ma è insieme che poi ci siamo rialzati, per rendere il nostro sogno realtà. Grazie Chucky 🫶 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ZlATWMZW0Y — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2023

Lozano va al Psv per 12,2 milioni. Il messicano lascia Napoli dopo quattro stagioni. Arrivò con Ancelotti nell’anno dell’ammutinamento. Proprio in quella sciagurata serata contro il Salisburgo il messicano segnò il gol dell’1-1. Dopo quattro anni, torna al Psv che lo aveva venduto al club di De Laurentiis. Psv che giocherà la Champions ma non nel girone del Napoli.

