Lazio, 30mila abbonamenti: raggiunto il record dell’era Lotito (CorSport)

Il dato più alto dal 2004. E in Champions League raggiunta la quota di 14mila miniabbonamenti

La Lazio ha centrato il record di abbonamenti dell’era Lotito. I tesserati sono 30mila. Evidentemente, scrive il Corriere dello Sport, “gli ultimi colpi di mercato (Guendouzi su tutti) e la vittoria di Napoli hanno cancellato i malumori per i ko contro Lecce e Genoa e dato nuovo slancio ai tifosi”.

“Sono state sottoscritte 30mila tessere: raggiunto l’obiettivo che la società si era prefissata dopo il secondo posto ottenuto nella scorsa stagione. Già da diversi giorni era stato centrato il record dell’era Lotito, gli spettatori fissi all’Olimpico non sono mai stati così tanti dal 2004, anno dell’acquisizione da parte del presidente biancoceleste. Il precedente primato risaliva proprio alla Serie A 2004-05, quando gli abbonamenti totali furono 28.731: si è andati oltre quella cifra ed è stata toccata la simbolica quota dei 30mila. Il calciomercato, le ambizioni, il gioco espresso da Sarri: già nella passata stagione il pubblico laziale aveva trascinato la squadra nelle partite interne, senza far mancare il proprio sostegno nemmeno nelle sfide in trasferta. Una costante, il settore ospiti sold out. Dodici mesi fa, dopo le diverse riaperture, si era arrivati a 26.193 tessere complessive. Con il sorpasso di quest’estate è diventato il quarto totale dopo quello attuale, del 2004 05 (28.731) e del 2009-10 (27.334). La top-five dell’epoca lotitiana è chiusa dalla stagione 2008-09 (25.060)”.

Anche la vendita per gli abbonamenti agli impegni infrasettimanali della Lazio in Champions League procede spedita: i tagliandi staccati sono già 14mila. E la vendita è stata aperta soltanto martedì scorso. Il mini-abbonamento comprende le tre gare a Roma del girone E contro Atletico Madrid (19 settembre), Feyenoord (7 novembre) e Celtic (28 novembre).

