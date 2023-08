Lazio, venduti 27,400 abbonamenti: il record dell’era Lotito è ad un passo (Il Messaggero)

Il massimo si è toccato nel 2004-5 con 28.731 tessere. Ne mancano meno di mille e c’è tempo fino a domenica. Possibile il sorpasso

Il dato relativo alla vendita degli abbonamenti per la Lazio continua a salire. Siamo a quota 27.400, scrive il Messaggero, ad un passo dal record del 2004-5.

“Quest’estate al momento si sta attestando al secondo posto dei 19 anni dell’attuale gestione, ma adesso quei 28.731 in vetta sono davvero vicini. Per raggiungerli ne mancano meno di mille e ci sarà tempo fino a domenica, giorno del memorial Vincenzo D’Amico contro il Latina alle ore 19”.

La Lazio aveva come obiettivo quello di superare per la prima volta quota 30mila, ma il traguardo è difficile, almeno per il momento. Non è detto, però, che non ci si possa arrivare più avanti.

“Un traguardo difficile, ma che si potrebbe tagliare anche con prossime riaperture già al vaglio del marketing biancoceleste. Prima però bisognerà chiudere in bellezza nei prossimi quattro giorni. Al momento restano disponibili quasi tutti i settori tranne quello Nord (Curva e Distinti) già esaurito e la Tevere Parterre per morivi logistici”.

Quando terminerà la vendita degli abbonamenti si passerà a quella delle mini tessere per la Champions League.

ilnapolista © riproduzione riservata